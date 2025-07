Survive, film diretto da Frédéric Jardin, è un thriller apocalittico del 2024 che fonde catastrofe naturale, dramma familiare e tensione psicologica. Ispirato a un’idea originale di Alexandre Coquelle, il film è disponibile su Prime Video e ha una durata di 90 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Survive

Frédéric Jardin dirige il film con il suo stile viscerale. Invece, Mathieu Oullion e Alexandre Coquelle hanno scritto la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è una collaborazione tra diverse società. Tra queste figurano M.E.S. Productions e Monkey Pack Films.

I protagonisti principali della storia sono:

Émilie Dequenne , nel ruolo di Julia, una madre determinata.

, nel ruolo di Julia, una madre determinata. Andreas Pietschmann , che interpreta Tom, oceanografo e marito di Julia.

, che interpreta Tom, oceanografo e marito di Julia. Lisa Delamar e Lucas Ebel , nei ruoli dei figli adolescenti, Cassie e Ben.

e , nei ruoli dei figli adolescenti, Cassie e Ben. Arben Bajraktaraj, nel ruolo dell’uomo con l’arpione, una figura minacciosa.

Dove è stato girato?

La produzione ha scelto le gole di Boumalne-Dadès, in Marocco. Queste location, infatti, rappresentano i fondali marini prosciugati. La troupe ha girato le scene in barca al largo di Porto Rico. Invece, gli interni sono stati ricostruiti in studio. Pierre Haïm ha curato la fotografia del film. Mentre la colonna sonora è firmata da Nicolas Errera.

Trama del film Survive

La trama segue una famiglia franco-americana. Essi festeggiano il compleanno del figlio Ben su uno yacht. Un’improvvisa inversione dei poli magnetici, però, sconvolge il pianeta. Di conseguenza, l’oceano si ritira. La barca, quindi, rimane arenata su un fondale spettrale. Julia, la madre, viene separata dal gruppo. Deve perciò ritrovare i figli in un mondo capovolto. Il marito Tom, invece, muore durante la tempesta. La famiglia si ritrova così a combattere contro creature affamate. La maternità, quindi, diventa un atto radicale.

Spoiler finale

Nel finale, Julia affronta l’uomo con l’arpione. Lo fa in un duello primitivo, riuscendo a salvare i figli. I tre, quindi, si rifugiano in una grotta. Nel frattempo, l’oceano torna a invadere il fondale. La famiglia, ferita ma unita, osserva il mare. Il film, perciò, si chiude con un’immagine sospesa. Julia e i figli camminano verso l’orizzonte. Non sanno, tuttavia, se troveranno salvezza. Il film, infatti, non offre risposte. Lascia invece spazio alla resilienza e all’istinto umano.

Cast completo del film Survive

Il cast del film unisce interpreti europei e internazionali. Essi, infatti, rendono credibile ogni sfumatura emotiva.