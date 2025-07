Blind Waters Terrore dagli abissi (Blind Waters), film diretto da Anthony C. Ferrante, è un survival horror acquatico del 2023 che mescola squali assassini, proposte di matrimonio fallite e criminali in fuga. Prodotto da The Asylum e distribuito da Tubi Originals, il film è in onda su Cielo e ha una durata di 100 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Blind Waters Terrore dagli abissi

Anthony C. Ferrante dirige il film. Lui, infatti, è già noto per la saga cult Sharknado. Ferrante ha firmato anche la sceneggiatura. Jeff Carolan, invece, ha curato la fotografia. Mentre il montaggio è di Cameron Ames. Infine, le musiche originali sono di Christopher Cano e altri.

I protagonisti principali della storia sono:

Meghan Carrasquillo , nel ruolo di Valentina Armas, una giovane in vacanza.

, nel ruolo di Valentina Armas, una giovane in vacanza. Noam Sigler , che interpreta Weston, il suo compagno romantico.

, che interpreta Weston, il suo compagno romantico. Francisco Angelini, nel ruolo di Gabe, il misterioso capitano della barca.

Dove è stato girato?

La produzione ha scelto le coste di Puerto Vallarta, in Messico. Ha sfruttato infatti spiagge isolate per creare un contrasto visivo. La bellezza naturale, cioè, si oppone al pericolo imminente. La lavorazione si è svolta nel 2022. La troupe ha usato spesso location reali. Gli interni, invece, sono stati ricostruiti in studio. La CGI dello squalo, inoltre, richiama lo stile kitsch di Sharknado.

Trama del film Blind Waters Terrore dagli abissi

La trama segue due famiglie che noleggiano una barca. Esse ignorano però l’avvertimento di una tempesta. Si affidano quindi a Gabe, un capitano ambiguo. L’uomo attira uno squalo letale con un coltello insanguinato. L’attacco dell’animale è brutale. Chris e Larisa Burman muoiono, lasciando sola la figlia Eliza. Nel frattempo, la giovane coppia Valentina e Weston sale sulla stessa barca. Weston, infatti, ha in mente una proposta di matrimonio. Lo squalo, però, rovina i suoi piani. Valentina sbatte la testa e perde la vista. Lo squalo, invece, azzanna Weston e lo trascina via. La coppia riesce a rifugiarsi su un’isola. Lì, però, scoprono che Gabe è ancora vivo.

Spoiler finale del film

Nel finale, Valentina si difende da entrambi i pericoli. Riesce infatti a sconfiggere sia lo squalo sia Gabe. Quest’ultimo, infatti, si rivela un criminale in fuga. Dopo una serie di scontri, la giovane donna usa il suo ingegno. Così, sconfigge entrambi i nemici. Weston è gravemente ferito, ma viene salvato. Il film, quindi, si chiude con la coppia che osserva il mare. La proposta di matrimonio è rimandata. La vita, tuttavia, ha dato loro una seconda possibilità.

Cast completo del film Blind Waters Terrore dagli abissi

Il cast del film unisce attori emergenti e volti noti del circuito horror indipendente.