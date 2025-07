Novità in vista per Matrimonio a prima vista Italia, che a partire dalla prossima edizione accoglie, nel cast di esperti, Giulia Davanzante. Ad annunciarlo è Discovery, che ha confermato il format anche nella prossima stagione.

Matrimonio a prima vista Italia Giulia Davanzante, chi è la psicologa

Giulia Davanzante, dunque, è la nuova esperta di Matrimonio a prima vista Italia. Quest’ultima è una psicologa clinica, che lavora soprattutto mediante un approccio sistemico relazionale.

In particolare, Davanzante è specialista nell’impatto delle relazioni e dell’attaccamento sullo sviluppo della personalità e le sue competenze potranno essere senz’altro fondamentali per le coppie al centro dell’esperimento.

Davanzante, a partire dalla quindicesima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, prende il posto del sociologo Mario Abis, fino ad ora presenza fissa del programma sin dalla prima edizione.

Matrimonio a prima vista Italia Giulia Davanzante, confermati gli altri coach

Giulia Davanzante, durante Matrimonio a prima vista Italia, è affiancata dai confermati coach Nada Loffredi ed Andrea Favaretto. La prima, sessuologa e psicoterapeuta, è nel cast dello show sin dall’esordio. Il secondo, invece, è un life coach ed esperto di comunicazione, che nella prossima edizione festeggerà la nona partecipazione di fila nel programma.

Matrimonio a prima vista Italia 15 è formata da nove puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. Esse sono trasmesse, prossimamente, su Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre. Gli appuntamenti, come di consueto, saranno rilasciate in anteprima in streaming tramite l’applicazione Discovery+.

La società che cura la realizzazione dello show è la Banijay Italia.

Gli ascolti dell’ultima edizione

Non cambia, nella quindicesima edizione, il meccanismo di funzionamento del programma. I tre esperti, attraverso un minuzioso lavoro di matching composto da interviste, prove attitudinali e test psicologici, individuano sei single, che formano poi le tre coppie.

I novelli sposi, dopo aver comunicato la notizia ai propri famigliari, si incontrano solamente una volta giunti sull’altare. Hanno, poi, solamente cinque settimane di tempo per riuscire ad approfondire la conoscenza, fra viaggio di nozze e convivenza. Al termine del programma, marito e moglie devono decidere se divorziare o, al contrario, rimanere sposati.

L’ultima edizione, in onda fra aprile e giugno, ha ottenuto discreti dati di ascolto. Nella medie delle nove puntate, lo show ha tenuto compagnia a 479 mila persone, per una share del 2,63%. Il risultato Auditel è positivo considerando la media della rete, ma è in calo rispetto all’edizione precedente, che invece aveva appassionato 572 mila italiani con il 3,28%.