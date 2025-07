Gli occhi blu dell’ossessione (The Paramedic Who Stalked Me), film diretto da Dave Thomas, è un thriller psicologico statunitense del 2023 che trasforma un salvataggio in un incubo. Il film è in onda su Rai 2 e ha una durata di 87 minuti.

Regia, produzione e protagonisti

Dave Thomas dirige il film. Daniel West, invece, ha scritto la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è di Storyteller Studios e Reel One Entertainment. La fotografia, infine, è di Robert Vardaros, mentre le musiche sono di Steve Gurevitch.

I protagonisti principali della storia sono:

Lexi Minetree , nel ruolo di Chloe, un’adolescente sopravvissuta a un incidente.

, nel ruolo di Chloe, un’adolescente sopravvissuta a un incidente. Andrew Spach , che interpreta Matt, un paramedico apparentemente gentile.

, che interpreta Matt, un paramedico apparentemente gentile. Maeve Quinlan, nel ruolo di Karen, la madre di Chloe, lucida e protettiva.

Dove è stato girato Gli occhi blu dell’ossessione

La produzione ha scelto la Georgia per le riprese. Ha usato, infatti, la zona di Atlanta. Queste location creano un’atmosfera familiare e inquietante. La lavorazione si è svolta nel 2022. Lo stile visivo è sobrio e funzionale. È tipico, infatti, dei thriller televisivi. Il titolo originale del film, inoltre, è Psycho Paramedic.

Trama del film Gli occhi blu dell’ossessione

La trama segue la giovane Chloe. Lei sopravvive a un incidente stradale. Lì, però, perde la sua migliore amica. Matt, un paramedico premuroso, la soccorre. All’inizio, Chloe è grata. Presto, però, capisce che Matt non è chi sembra. L’uomo, infatti, inizia a cercarla con scuse. Si insinua così nella sua vita e la isola. Inoltre, usa le sue competenze mediche per manipolarla. Chloe scopre che Matt ha perso la sua fidanzata. È accaduto in un incidente simile. Ora, quindi, vede in lei una seconda possibilità.

Spoiler finale

Nel finale, Matt rapisce Chloe. La porta, infatti, nella palestra del liceo. Lì, organizza un ballo di fine anno surreale. Chloe capisce che non può fuggire fisicamente. Può, tuttavia, farlo con la mente. Finge perciò di assecondare Matt. Lo seduce con una danza, ma poi lo colpisce. Dopo aver salvato sua madre, affronta Matt con un defibrillatore. Il film, quindi, si chiude con Matt in un ospedale psichiatrico. L’ossessione, infatti, non si è spezzata. Si è solo spostata su una nuova vittima.

Cast completo del film Gli occhi blu dell’ossessione

Il cast del film unisce volti noti del circuito thriller televisivo.