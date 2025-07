Take Cover, diretto da Nick McKinless, è un film di genere thriller d’azione del 2024 che mescola tensione claustrofobica, riflessioni sulla colpa e combattimenti corpo a corpo. Interpretato da Scott Adkins, il film è disponibile su Prime Video e ha una durata di 90 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Take Cover

Nick McKinless, ex stuntman, dirige il film. Questo, infatti, è il suo debutto da regista. Invece, Joshua Todd James ha scritto la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è curata da Lipsync Productions. Infine, Rick Joaquim si è occupato della fotografia, mentre Jamal Green delle musiche.

I protagonisti principali della storia sono:

Scott Adkins , nel ruolo di Sam Lorde, un cecchino professionista in crisi.

, nel ruolo di Sam Lorde, un cecchino professionista in crisi. Jack Parr , che interpreta Ken, il suo compagno sarcastico.

, che interpreta Ken, il suo compagno sarcastico. Alice Eve , nel ruolo di Tamara, una mandante ambigua e manipolatrice.

, nel ruolo di Tamara, una mandante ambigua e manipolatrice. Madalina Bellariu Ion , che interpreta Mona.

, che interpreta Mona. Altri attori completano il cast con ruoli di supporto.

Dove è stato girato?

La produzione ha scelto location nel Regno Unito per le riprese. Ha usato, infatti, ambientazioni ridotte e un attico di vetro. Il film, perciò, si svolge per gran parte in un unico ambiente. Questo luogo, inoltre, si trasforma in una trappola mortale. La lavorazione è avvenuta nel 2023. La troupe, infine, ha usato spazi minimi e coreografie d’azione professionali.

Trama del film Take Cover

La trama segue il cecchino Sam Lorde. Egli commette un errore durante una missione. Ferisce, infatti, una donna innocente. Scosso, decide di lasciare il mestiere. Tuttavia, accetta un’ultima operazione da Tamara. Insieme al collega Ken, Sam finisce intrappolato in un attico. Lì, un cecchino nemico li tiene sotto tiro. La missione, quindi, si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. Il film, inoltre, alterna adrenalina e riflessioni esistenziali.

Spoiler finale

Nel finale, Sam riesce a neutralizzare il cecchino nemico. Egli esce vivo dall’attico, ma il prezzo è alto. Il suo compagno Ken, infatti, muore. Tamara, inoltre, si rivela una figura manipolatrice. Sam, ferito e disilluso, abbandona così il mondo delle armi. Il film, perciò, si chiude con un dialogo interiore. Lascia, infatti, il protagonista in bilico tra redenzione e condanna.

Cast completo del film Take Cover

Il cast del film unisce interpreti esperti in action e thriller.