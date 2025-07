Nella notte fra sabato 12 e domenica 13 luglio, su Rai 1, è in onda la cerimonia di consegna del Premio Marisa Bellisario 2025. La kermesse, quest’anno, giunge alla 37esima edizione.

Premio Marisa Bellisario 2025, il riconoscimento assegnato alle donne meritevoli

Il Premio Marisa Bellisario, anche nel 2025, è assegnato dalla Fondazione Marisa Bellisario. L’obiettivo della ricorrenza è quello di consegnare la Mela d’oro alle donne che si sono distinte per il merito, la determinazione, la fiducia in sé stesse e nelle proprie capacità. Altre caratteristiche fondamentali sono lo spirito di sacrificio ed il fermo impegno per il raggiungimento di un traguardo.

Un vero e proprio Oscar al femminile, dunque. Per la prima volta, la conduzione è di Gabriele Corsi. Quest’ultimo, da anni voce italiana dell’Eurovision Song Contest, dalla prossima stagione televisiva è il co-conduttore di Domenica In, dove affianca Mara Venier.

La serata evento si svolge presso il Tempio di Venere a Roma

La serata dedicata al Premo Marisa Bellisario 2025 si svolge nella suggestiva cornice del Tempio di Venere. Luogo, questo, che fa parte del Parco Archeologico del Colosseo, a Roma. Oltre che in televisione, è possibile seguire lo show in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Sono decine le personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della società civile ad aver ricevuto il premio. In primis, la vincitrice della categoria Premio Internazionale è Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo. Il Premio Istituzioni, invece, è assegnato a Daria Perrotta, prima Ragioniera Generale dello Stato.

Premio Marisa Bellisario 2025, le altre premiate

Nella categoria dedicata all’Informazione, il Premio Marisa Bellisario 2025 è vinto da Rita Lofano, direttrice dell’AGI (Agenzia Giornalistica Italiana).

Per quel che concerne l’Imprenditoria, la vittoria va a Laura Bertulessi, Founder e Amministratore Delegato di Italtrans. Nel Management il titolo è dato a Maria Luisa Gota, Amministratore Delegato Eurizon. Inoltre, è la prima donna alla guida di Assogestioni e Responsabile della Divisione Asset Management di Intesa Sanpaolo.

Il Premio Spettacolo, quest’anno, è dell’attrice Claudia Gerini. Nella categoria dei Premi Speciali ha vinto Arianna Alessi, Vicepresidente OTB Foundation. Con lei Suor Anna Monia Alfieri, legale rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline. Coloro che hanno portato a casa il Premio Neolaureate sono Sara Zoccheddu, Alessandra Magnabosco ed Eliana Mangiardi, studentesse in ingegneria informatica, meccanica ed informatica. Infine, il Germoglio d’Oro per i meriti sportivi va ad Alice D’Amato, campionessa olimpica alla trave a Parigi 2024.