Elodie è la nuova testimonial al centro della pubblicità di L’Oréal Paris. La campagna comunicativa si intitola Il mio mascara, il mio ritmo.

L’Oréal Paris pubblicità Elodie, l’anno decisamente molto fortunato per la cantante

Per il nuovo spot, dunque, L’Oréeal Paris ha deciso di puntare tutto su Elodie. Per la cantante, il 2025 è senza dubbio un anno molto importante. Dopo la partecipazione in gara al Festival di Sanremo con la hit Dimenticarsi alle sette, a marzo è la protagonista del film Gioco pericoloso, mentre a maggio è nel cast di Fuori, pellicola di Mario Martone.

Per la sua interpretazione in tale film, Elodie ha vinto il Nastro d’argento come Miglior attrice non protagonista. Nelle scorse settimane, infine, Elodie ha firmato due concerti allo stadio, uno a San Siro di Milano e l’altro al Diego Armando Maradona di Napoli.

L’agenzia creativa che ha lavorato allo spot dell’azienda di cosmetici e prodotti di bellezza è la McCann Worldgroup Italia. La realizzazione vera e propria, invece, è della Think Cattleya.

La descrizione

Al centro della pubblicità di L’Oréal Paris vi è la sola Elodie. Quest’ultima è l’unica persona ad apparire per tutta la durata del promo. Inoltre, è anche la narratrice.

In un’alternanza di immagini fra la cantante e i prodotti della società, Elodie dichiara: “Non esiste una sola versione di me e con i mascara di L’Oréal Paris cambio ritmo quando voglio“. A questo punto, l’artista passa in rassegna alcune delle varianti del prodotto, spiegando in breve le principali caratteristiche: “Panorama per occhi più grandi e più ampi. Paradise Big Deal per uno sguardo d’impatto, senza grumi. Telescopic Lift per ciglia lunghissime e sollevate“.

In conclusione di produzione, Elodie si rivolge al pubblico lanciando una sorta di appello: “Segui il tuo ritmo, è L’Oréal Paris. Tu vali“.

L’Oréal Paris pubblicità Elodie, la recensione

L’Oréal Paris, con la nuova pubblicità con protagonista Elodie, ha puntato tutto su una produzione visivamente d’impatto. Un effetto, questo, che è ottenuto mediante i primi piani ed attraverso i testi pronunciati dalla cantante, soprattutto sul finale, quando rivolge un accorato appello agli spettatori.

Dal punto di vista della scrittura, lo spot è ben fatto. Nonostante rischi di essere penalizzato dalla mancanza di una narrazione vera e propria, la promozione risulta comunque efficace. In appena venti secondi, infatti, la testimonial è riuscita a spiegare nel migliore dei modi le caratteristiche principali dei prodotti pubblicizzati. Da sottolineare, infine, la colonna sonora: nonostante Elodie sia conosciuta soprattutto come cantante, L’Oréal Paris non ha selezionato un suo brano per accompagnare le immagini.