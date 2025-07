Omicidi dell’isola Delitto a Creta, diretto da Constanze Knoche, è un film giallo tedesco del 2025 ambientato sull’isola di Creta. Specificatamente, in onda su Rai 2, ha una durata di 88 minuti e inaugura una nuova serie crime che mescola indagine poliziesca e segreti familiari. Il titolo originale è Der Kreta-Krimi: Blutschuld.

Regia, produzione e protagonisti del film Omicidi dell’isola Delitto a Creta

Il film è diretto da Constanze Knoche, con sceneggiatura di Rainer Ruppert. Di solito, la produzione è curata da ARD Degeto e Studio Hamburg, con fotografia di Andreas Bergmann e musiche di Jörg Magnus Pfeil.

Tuttavia, i protagonisti principali sono:

Naomi Krauss : Eleni Theodoraki, tenente della polizia tornata a Creta dopo quarant’anni

: Eleni Theodoraki, tenente della polizia tornata a Creta dopo quarant’anni Danilo Kamperidis : Alexis Sisamakis, giovane investigatore e pronipote di Eleni

: Alexis Sisamakis, giovane investigatore e pronipote di Eleni Franziska von Harsdorf : Penelope Kalaitzaki, collega entusiasta

: Penelope Kalaitzaki, collega entusiasta Thomas Sarbacher : Evangelos Anarakis, uomo influente legato al passato di Eleni

: Evangelos Anarakis, uomo influente legato al passato di Eleni Hannes Wegener : Jorgos Simonidis, sospettato e promesso sposo di Niki

: Jorgos Simonidis, sospettato e promesso sposo di Niki Michael Sideris : Stavros Pentakis, ristoratore

: Stavros Pentakis, ristoratore Oda Thormeyer, Sotiria Loucopoulos, Arian Tsapari Rassi, Lydia Maria Makrides, Lazarou Fotis, Laoutsinis Haris

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente in Grecia, sull’isola di Creta, con location principali a Rethymno, tra baie costiere, villaggi imbiancati, mercati all’aperto e scogliere assolate. La regia e la fotografia valorizzano il paesaggio mediterraneo, trasformandolo in uno sfondo suggestivo per l’indagine.

Trama del film Omicidi dell’isola Delitto a Creta

La tenente Eleni Theodoraki torna a Rethymno, sua città natale, dopo quarant’anni di assenza. Invece, il suo primo giorno coincide con un omicidio: Yanis Philippis, dirigente edilizio appena arrivato da Atene, un jetski mentre nuota in una baia travolto. Inizialmente scambiato per incidente, l’episodio si rivela un delitto premeditato.

Philippis era noto per la sua lotta contro l’abusivismo edilizio, e la lista dei sospettati è lunga: imprenditori, ristoratori, ex colleghi. Eleni conduce le indagini affiancata da Alexis, suo pronipote, e da Penelope, giovane collega. Ma il ritorno sull’isola riapre anche ferite familiari: Eleni è in realtà la madre biologica di Niki, creduta figlia della sorella Marina, e quindi la vera nonna di Alexis.

L’indagine si intreccia con il passato: Jorgos, promesso sposo di Niki, è tra i sospettati, e l’arresto dell’uomo mette in crisi il matrimonio imminente. In secondo luogo, eleni deve affrontare rancori sopiti, verità nascoste e legami pericolosi, tra cui quello con Evangelos, un amore giovanile mai risolto.

Spoiler finale

Nel finale, Eleni scopre che l’omicidio è legato a interessi edilizi e vendette personali, ma anche a dinamiche familiari irrisolte. Generalmente, la verità emerge, ma lascia dietro di sé tensioni e ferite. Per concludere, eleni riesce a ricucire parte del rapporto con Marina, ma il suo ruolo resta ambiguo: straniera nella propria terra, combattuta tra il dovere e il desiderio di appartenenza.

Cast completo del film Omicidi dell’isola Delitto a Creta

Il cast è composto da attori tedeschi e greci, con interpreti capaci di rendere le sfumature emotive e culturali di una comunità chiusa e segnata dal passato.