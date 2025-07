Lunedì 28 luglio prosegue la programmazione tv italiana in chiaro di Chicago PD 12 con gli episodi Rimorso e Penitenza. Gli appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti, prendono il via, su Italia 1, alle 21:20 circa.

Chicago PD 12 Rimorso, regista e dove è girata

Creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead, la serie, appartenente al genere poliziesco, è realizzata dalle Wolf Entertainment ed Universal Television.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura degli episodi sono Gwen Sigan, Gavin Harris, Matthew Browne, Mellori Velasquez e Joe Halpin. La regia, invece, è di Chad Saxton, Victor Macias, Takashi Doscher, Marc Roskin e John Hyams.

Il titolo, girato ed ambientato a Chicago, sta ottenendo ottimi ascolti. Il 21 luglio scorso, infatti, la produzione ha interessato più di un milione e centomila telespettatori, per una share dell’8,5%.

Chicago PD 12 Rimorso, la trama

Nel corso dell’episodio del titolo Rimorso di Chicago PD avviene un omicidio per strada. La vittima è uno spacciatore legato alla vecchia gang di Perez. La squadra, capitanata dal sergente Hank Voight, indaga sulla vicenda, concentrando i propri sforzi sui membri dei Los Arucos, nuova organizzazione criminale che sembra essere fortemente determinata a risolvere, con la violenza, tutti i conti rimasti ancora in sospeso.

La leader di tale gruppo criminale si chiama Gloria ed è una vecchia conoscenza di Torres. L’agente, infatti, ha avuto una relazione sentimentale con la donna, che per un periodo di tempo è stata anche una sua informatrice.

Penitenza, la trama

Durante l’appuntamento Penitenza, invece, Cook entra a far parte dei Los Arucos sotto copertura, con l’obiettivo di riuscire a sgominare la gang dall’interno. Ben presto, però, la sua copertura salta. Gloria, infatti, comprende che è un poliziotto e decide, così, di far saltare lo scambio, oramai già accordato, con Campos. Alla luce di questo, Torres decide di raccontare la verità e svela di aver avuto, in passato, una relazione con Gloria. Infine, Voight e l’intera unità continua ad essere al centro delle attenzioni del Vicecapo Reid.

Chicago PD 12 Rimorso, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della dodicesima stagione di Chicago PD, in onda ogni lunedì in prima serata su Italia 1 e in streaming mediante Mediaset Infinity.