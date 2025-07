Humane è un film di genere thriller distopico canadese del 2024 diretto da Caitlin Cronenberg, figlia del celebre regista David Cronenberg. In onda su Sky Cinema Uno il 30 luglio 2025, la pellicola racconta di una feroce cena di famiglia in un mondo sull’orlo del collasso ecologico. Tra eutanasia di Stato, privilegi corrotti e legami familiari distrutti, è una satira sociale travestita da horror psicologico.

Regia, produzione e protagonisti del film Humane

Caitlin Cronenberg firma la regia al suo debutto. Invece, Victory Man Productions cura la produzione. Sky, infine, distribuisce la pellicola in Italia. Il film ha una durata di 93 minuti.

Il cast principale, quindi, include:

Peter Gallagher , nel ruolo di Charles York, un ex anchorman.

, nel ruolo di Charles York, un ex anchorman. Jay Baruchel , che interpreta Jared, un opinionista manipolatore.

, che interpreta Jared, un opinionista manipolatore. Emily Hampshire , nel ruolo di Rachel, una dirigente farmaceutica spietata.

, nel ruolo di Rachel, una dirigente farmaceutica spietata. Sebastian Chacon , che interpreta Noah, il figlio adottivo.

, che interpreta Noah, il figlio adottivo. Alanna Bale, nel ruolo di Ashley, un’aspirante attrice.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato le scene a Hamilton, Ontario. Ha usato, infatti, il Ravenscliffe Castle come location chiave. Questo luogo, quindi, funge da magione della famiglia York. L’atmosfera gotica del castello, perciò, contribuisce alla tensione crescente.

Trama del film Humane

La storia si svolge in un futuro prossimo. Il governo, infatti, ha istituito un programma di eutanasia. Lo ha fatto per ridurre la popolazione. Charles York, quindi, invita i suoi figli nella villa di famiglia. Lì, annuncia la sua adesione al programma. Il piano, però, si sgretola presto. La moglie Dawn, infatti, fugge. Charles, invece, si sottopone comunque alla procedura. Bob, un funzionario, comunica una richiesta terribile. Serve, infatti, un secondo corpo. Inizia così una notte di tensioni e violenza.

Spoiler finale

Nel finale, i fratelli inscenano la morte di Ashley. Lo fanno, infatti, per soddisfare la richiesta. Bob, sfigurato, appare poi in TV. Egli, infatti, celebra il “sacrificio” della ragazza. Noah, nel frattempo, suona il piano in un recital. La famiglia, quindi, ha salvato la propria reputazione. Lo ha fatto, però, a caro prezzo. La verità, infatti, è stata sepolta sotto una narrazione costruita ad arte.

Cast completo del film Humane

Il cast del film unisce attori di grande talento, capaci di dare vita a questa cupa satira sociale.