Mercoledì 30 luglio, Canale 5 ha mandato in onda la settima puntata di Temptation Island 2025, che abbiamo seguito in diretta. Al timone dello show torna Filippo Bisciglia. Nell’appuntamento giunge al termine il viaggio delle ultime coppie rimaste nel format, ovvero quelle composte da Maria Concetta ed Angelo e da Rosario e Lucia.

Temptation Island 2025 diretta settima puntata, il falò di Angelo e Maria Concetta

La settima puntata di Temptation Island 2025 prende il via con il falò di confronto fra Angelo e Maria Concetta. Lei è gelosa: “Ti nascondevi dalle telecamere, non sei stato te stesso. Mi sembra palese che il tuo interesse sia verso la single“. Lui, però, non ci sta: “Io nell’esterna con Marianna non ero tranquillo e sereno, io voglio te“.

Maria Concetta non è per nulla convinta: “Tu devi proprio sparire dalla mia vita, tu mi hai tradito prima di entrare nel programma ed io ne ho le prove“. Bisciglia, allora, interviene e domanda alla fidanzata: “Perché non lo hai detto prima?“. Lei ribatte: “Voglio che sia lui a dirmelo, per me non è più niente, non ho più intenzione di stare con una persona del genere“.

La ragazza, infine, ammette: “Voglio tornare a casa felicemente da sola“.

Rosario e Lucia

La settima puntata di Temptation Island procede con la coppia Rosario e Lucia. Il fidanzato è chiamato nel capanno perché deve vedere nuove immagini della fidanzata e del single Andrea. I due effettuano, da soli, un bagno notturno in piscina, lasciandosi andare a lunghi abbracci. Le immagini, ovviamente, feriscono Rosario, che visibilmente turbato chiede il falò di confronto.

Lucia accetta e prende il via l’incontro. Lui, dopo essersi rifiutato di salutare la partner, afferma: “Di parole ne ho poche, ma ci devo provare. Sono entrato qui dentro pensando di essere certo dei tuoi comportamenti. I video che ho visto erano uno schifo, sono stato molto male, ero certo tu provassi qualcosa di forte verso di me e mai avrei creduto potessi lasciarti andare così con altri”.

Il falò di confronto fra Rosario e Lucia va avanti nella settima puntata di Temptation Island. Lei, dopo aver rimproverato il compagno per alcune sue dichiarazioni rilasciate sulla coppia, chiede al conduttore di mostrare all’uomo un video. In esso, la fidanzata confessa di aver finto di essersi avvicinata al tentatore solamente per far ingelosire il partner. Rosario, vedendo le immagini, sembra sollevato e si lascia andare ad un lungo pianto ed ad un abbraccio con la fidanzata. Il compagno, in seguito, le chiede di andare a convivere. Ovviamente, escono insieme.

Temptation Island 2025 diretta settima puntata, il falò fra Lucia e Rosario

L’edizione 2025 di Temptation Island prosegue con l’incontro con Rosario e Lucia ad un mese dalla fine dello show. Ed è qui che c’è un colpo di scena: i due non sono andati a vivere insieme perché il fidanzato, dopo la messa in scena di Lucia, non riesce più a fidarsi di lei. Soprattutto è infastidito dal fatto che abbia mantenuto i contatti con le altre fidanzate e i tentatori dello show, compreso il single Andrea.

A sorpresa, il conduttore mostra un video. In esso, il single Andrea dichiara: “Lucia mi ha scritto sui social per incontrarci in una città neutra, ma alla fine ho preferito fare un passo indietro per non entrare in un vortice di bugie che non mi appartiene“. Rosario ammette di credere al tentatore, lei nega e chiarisce: “Ne parleremo a casa“. Lui, comprensibilmente stizzito, decide di interrompere l’incontro.

Nel backstage, parla al telefono con Andrea, ma senza microfono. Lucia poi ammette: “Quello che racconta Andrea è vero, in un momento di difficoltà l’ho cercato per avere conforto. Non giustifica la bugia, ma è stato un momento di debolezza di cui mi vergogno. Rosario non mi vuole più vedere, spero di riuscire a parlarne con lui”.

Denise e Marco si ricongiungono, Alessio riconferma di uscire senza Sonia M.

La settima puntata di Temptation Island continua con una richiesta di un nuovo falò da parte di Denise, lasciata nelle scorse puntate dal fidanzato Marco.

Lei inizia: “Tu sai quello che vali per me, non volevo ferirti. Non intendevo metterti a paragone con un ragazzino, né sminuirti“. Lui aggiunge: “L’amore dev’essere accompagnato dalla stima e io questo, in lei, non l’ho percepito“. Alla fine, Marco accetta le scuse e i due escono insieme.

La puntata giunge al termine con un nuovo incontro fra Alessio e Sonia M. Lei ha chiesto, a lui, un nuovo confronto. La fidanzata afferma: “Mi è dispiaciuto vederti pieno di rabbia, voglio riconoscere la persona che ho amato per otto anni. Ho messo da parte l’orgoglio e nonostante sia stata ferita ho pensato alle tue ragioni e devo riconoscere di aver sbagliato nel chiamarti in modo prematuro, senza darti il tempo di riflettere. Diamoci un’altra chance“. Lui non sembra intenzionato: “Ho bisogno di stare da solo per capire ciò che provo per te stando lontani, non mi hai dato questa opportunità qui dentro, ma io il tempo me lo devo prendere“. Alessio riconferma la scelta di uscire da solo.