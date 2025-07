Napoli New York è un film drammatico del 2024 diretto da Gabriele Salvatores, ispirato a un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli. In onda su Sky Cinema Due il 31 luglio 2025, il film racconta il viaggio clandestino di due bambini napoletani verso l’America, in cerca di una nuova vita dopo le devastazioni della guerra.

Regia, produzione e protagonisti del film Napoli New York

Gabriele Salvatores dirige il film. La sceneggiatura, infatti, è tratta da un soggetto di Fellini e Pinelli. Indiana Production e altre società, invece, curano la produzione. La pellicola, infine, dura 105 minuti.

I protagonisti principali della storia sono:

Dea Lanzaro interpreta Celestina , una bambina orfana.

interpreta , una bambina orfana. Antonio Guerra è Carmine , il suo scaltro compagno di viaggio.

è , il suo scaltro compagno di viaggio. Pierfrancesco Favino interpreta Domenico Garofalo, un commissario di bordo.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato le scene tra Napoli, Trieste e Fiume. Ha usato, inoltre, gli studi di Cinecittà e location a New York. Le ambientazioni, quindi, ricostruiscono fedelmente l’Italia del 1949. La fotografia, infine, alterna realismo e suggestione fiabesca.

Trama del film Napoli New York

La storia inizia a Napoli nel 1949. Celestina e Carmine sono due bambini orfani. Essi, infatti, vivono tra le macerie della città. Una notte, decidono di imbarcarsi clandestinamente. Sperano, così, di ritrovare la sorella di Celestina a New York. Il loro viaggio, però, è pieno di ostacoli. A bordo, i due si nascondono tra gli emigranti. Aiutano, inoltre, il cuoco George. Stringono, poi, un legame con il commissario Garofalo. Arrivati in America, però, affrontano la dura realtà.

Spoiler finale

Nel finale, Celestina e Carmine evitano l’arresto. Questo, infatti, grazie all’aiuto di Garofalo e George. La sorella di Celestina, Agnese, ottiene la grazia. Domenico, quindi, propone di adottare i due bambini. Carmine, però, è indeciso. Il film, perciò, si chiude con una partita a carte. Questa deciderà il loro futuro, lasciando un finale aperto.

Cast completo del film Napoli New York

Il cast del film unisce giovani talenti e attori affermati. Essi, infatti, danno vita a una storia toccante e universale.