Squadra Omicidi Spalato Morte di una leggenda è un film giallo per la televisione del 2016, diretto da Michael Kreindl, trasmesso su Rai 2. Fa parte della serie tedesca Der Kroatien-Krimi, ambientata in Croazia, e segue le indagini della detective Branka Marić, prima donna a capo della sezione omicidi di Spalato.

Regia, produzione e protagonisti del film Squadra Omicidi Spalato Morte di una leggenda

La regia è affidata a Michael Kreindl. La sceneggiatura, invece, è di Christoph Darnstädt.

Il film è prodotto da Hager Moss Film per la televisione tedesca ARD. Ha una durata di circa 90 minuti.

Tra i protagonisti principali figurano:

Neda Rahmanian : Branka Marić, capo della squadra omicidi.

: Branka Marić, capo della squadra omicidi. Lenn Kudrjawizki : Emil Perica, collega fidato.

: Emil Perica, collega fidato. Kasem Hoxha: Tomislav Kovačić, superiore diretto.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato le scene in Croazia. Ha usato, infatti, principalmente la città costiera di Spalato. Anche altre località della Dalmazia hanno fatto da sfondo.

Le ambientazioni autentiche, quindi, creano un’atmosfera mediterranea e misteriosa. Esse, infatti, mostrano scorci urbani e paesaggi marittimi.

Trama del film Squadra Omicidi Spalato Morte di una leggenda

La trama inizia con **Branka Marić**, che ha appena ricevuto la nomina a capo della squadra omicidi di **Spalato**. Si ritrova, quindi, immediatamente coinvolta in un caso particolarmente delicato: l’improvvisa morte di un ex campione sportivo locale, una figura molto amata e considerata una vera leggenda nazionale. L’uomo, che si era ritirato dalle scene da tempo, viene trovato senza vita nella sua lussuosa villa, e inizialmente sembra che sia stato vittima di un tragico incidente domestico.

Tuttavia, durante l’indagine, **Branka** comincia a scoprire che la realtà è ben diversa dalla facciata di gloria. Dietro la vita apparentemente perfetta del campione, infatti, si nascondevano **pesanti debiti**, profondi **rancori familiari** e persino oscuri **legami con la criminalità organizzata locale**. Il caso, di conseguenza, si complica ulteriormente quando emergono testimonianze contrastanti tra loro e le autorità subiscono forti pressioni politiche per chiudere l’indagine in fretta, forse per insabbiare qualche scomoda verità. Con l’aiuto prezioso di **Emil Perica**, il suo fidato collega, Branka ricostruisce meticolosamente gli ultimi giorni della vittima, giungendo a una conclusione inquietante: la sua morte è legata a un vecchio scandalo sportivo e a una vendetta mai dimenticata che ora torna a galla.

Spoiler finale

Nel finale, **Branka** riesce a smascherare il vero colpevole dell’omicidio. Si tratta di un ex compagno di squadra del defunto campione, il quale aveva perso ogni cosa a causa di una truffa orchestrata anni prima e covava un profondo risentimento. La verità, quindi, emerge in modo inconfutabile grazie a una registrazione nascosta e alla coraggiosa testimonianza di un testimone chiave, che finalmente decide di parlare dopo anni di silenzio. Il film si chiude con **Branka** che, pur ottenendo giustizia e chiarezza sul caso, non può fare a meno di riflettere sulla profonda fragilità della fama e sull’importanza ineludibile della verità, anche quando essa si rivela dolorosa e scomoda da accettare per tutti i coinvolti.

Cast completo del film Squadra Omicidi Spalato Il diavolo di Spalato

Il cast riunisce attori tedeschi e croati. Essi, infatti, offrono interpretazioni intense e realistiche.