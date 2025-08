Martedì 5 agosto, su Canale 5, esordisce Sissi 4. La serie, oramai da anni uno dei titoli di punta delle estati della rete ammiraglia del Biscione, prende il via alle 21:25 circa.

Sissi 4, regista e dove è girata

Realizzata dalle società Story House Pictures e Beta Film, la produzione, come intuibile anche dal titolo, racconta la storia dell’Imperatrice Sissi.

Prodotta, ambientata e girata fra la Germania e l’Austria, la serie ha debuttato, sull’emittente tedesca RTL+, nel dicembre del 2021. La regia è curata da Sven Bohse. La sceneggiatura, invece, è firmata da Andreas Gutzeit, Elena Hell e Robert Krause.

La quarta stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Canale 5 propone i primi tre oggi, martedì 5 agosto, mentre i restanti sono visibili fra ventiquattro ore, nel prime time del 6 agosto.

Sissi 4, la trama

Nel corso della prima puntata di Sissi 4, la protagonista è a Corfù quando rimane gravemente ferita in seguito ad una caduta da cavallo. Tale notizia, ben presto, arriva alla famiglia di Sissi e il padre Max, scosso per quel che è accaduto, ha un infarto, che risulta essere letale. Franz, preoccupato per le condizioni della protagonista, decide di tenerla all’oscuro di quel che è avvenuto al genitore.

In seguito, la salute di Sissi migliora ed al suo ritorno a casa fa alcune scoperte che la sconvolgono. Fra le altre, apprende che il padre ha perso la tenuta di famiglia dopo la vittoria di Georg ad una corsa di cavalli. Louis, intanto, è ansioso di presentare Henriette a sua mamma, ma le cose sono destinate a non andare come previsto.

Spoiler finale

Nel debutto della quarta stagione, Sissi prova a stringere un accordo con Geog con l’obiettivo di tornare in possesso della casa paterna. Ludovika è furiosa con Sophie Charlotte per la sua ostinazione a frequentare Ludwig. Infine, Sissi convince Linda ad aiutarla ad affrontare Georg Basselet, che si dimostra essere un interlocutore decisamente molto ostico nelle trattative.

Sissi 4, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Sissi 4, al via martedì 5 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.