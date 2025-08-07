Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze
Film thriller

Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 2

Anna Keller
7 Agosto 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

In onda su Rai 2, Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze è il quarto episodio della serie tedesca Der Kroatien-Krimi, ambientata in Croazia. Diretto da Michael Kreindl, il film segue le indagini della detective Branka Marić, prima donna a capo della sezione omicidi di Spalato, alle prese con un caso che mette in discussione verità, reputazioni e giustizia.

Il cast della serie Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze

Regia, produzione e protagonisti del film Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze

Michael Kreindl firma la regia. La sceneggiatura, invece, è di Christoph Darnstädt.

Il film è prodotto da Hager Moss Film. È stato realizzato per la rete tedesca ARD.

La durata è di circa 90 minuti.

I protagonisti principali sono:

  • Neda Rahmanian nel ruolo di Branka Marić, capo della squadra omicidi.
  • Lenn Kudrjawizki nel ruolo di Emil Perica, collega investigatore.
  • Kasem Hoxha nel ruolo di Tomislav Kovačić, superiore diretto.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in Croazia. La troupe ha usato, infatti, principalmente Spalato e l’isola di Lissa.

Le ambientazioni autentiche della Dalmazia offrono scorci urbani e paesaggi marittimi. Questi, quindi, rafforzano l’atmosfera mediterranea e misteriosa.

Una vista panoramica di Spalato, Croazia, location della serie

Trama del film Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze

Durante un’indagine su un apparente suicidio avvenuto in una villa di Spalato, Branka Marić scopre che la vittima era coinvolta in una complessa rete di ricatti e corruzione. Inizialmente, tutte le prove sembrano indicare una morte volontaria, creando un quadro apparentemente semplice e lineare. Tuttavia, Branka, con l’aiuto del suo fidato collega Emil Perica, nota alcune piccole ma significative incongruenze che la spingono a scavare più a fondo, andando oltre la superficie.

Dietro le apparenze di un caso chiuso, infatti, si celano profondi rancori familiari, ambiziose manovre politiche e oscuri legami con la criminalità organizzata locale. Di conseguenza, l’indagine si rivela molto più complessa del previsto, mettendo Branka e la sua squadra di fronte a un muro di omertà e segreti ben custoditi.

Spoiler finale

Alla fine, Branka riesce a smascherare il vero colpevole del delitto. Si tratta di un politico locale di spicco, che aveva orchestrato l’omicidio per evitare che uno scandalo legato ai suoi affari illeciti venisse a galla, distruggendo la sua carriera. Grazie a una registrazione nascosta e alla testimonianza cruciale di un ex collaboratore che decide di parlare, la verità emerge in modo inconfutabile, portando all’arresto del responsabile. Il film si chiude con Branka che, pur avendo ottenuto giustizia, riflette sull’ambiguità del potere e sul peso ingannevole delle apparenze. La città di Spalato, intanto, torna alla sua quiete solo apparente, nascondendo nuove verità sotto la sua superficie.

Una scena dal finale del film Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze

Cast completo del film Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze

Il cast riunisce attori tedeschi e croati. Essi offrono interpretazioni intense e realistiche.

  • Neda Rahmanian: Branka Marić
  • Lenn Kudrjawizki: Emil Perica
  • Kasem Hoxha: Tomislav Kovačić
  • Sarah Bauerett: Jelena
  • Jasmin Gerat: Marina
  • Max Herbrechter: Ivan
  • Aleksandar Jovanovic: Lado Trifunović
  • Andreas Guenther: Kai Benning
  • Adriana Altaras: Dada Marić
  • Ralph Herforth: ispettore capo
  • Alma Prica: madre di Branka

Anna Keller

Docente, appassionata di televisione, lettrice di libri storici e politici amante dei viaggi e della cultura gastronomica

