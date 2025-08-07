In onda su Rai 2, Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze è il quarto episodio della serie tedesca Der Kroatien-Krimi, ambientata in Croazia. Diretto da Michael Kreindl, il film segue le indagini della detective Branka Marić, prima donna a capo della sezione omicidi di Spalato, alle prese con un caso che mette in discussione verità, reputazioni e giustizia.
Regia, produzione e protagonisti del film Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze
Michael Kreindl firma la regia. La sceneggiatura, invece, è di Christoph Darnstädt.
Il film è prodotto da Hager Moss Film. È stato realizzato per la rete tedesca ARD.
La durata è di circa 90 minuti.
I protagonisti principali sono:
- Neda Rahmanian nel ruolo di Branka Marić, capo della squadra omicidi.
- Lenn Kudrjawizki nel ruolo di Emil Perica, collega investigatore.
- Kasem Hoxha nel ruolo di Tomislav Kovačić, superiore diretto.
Dove è stato girato?
Le riprese si sono svolte in Croazia. La troupe ha usato, infatti, principalmente Spalato e l’isola di Lissa.
Le ambientazioni autentiche della Dalmazia offrono scorci urbani e paesaggi marittimi. Questi, quindi, rafforzano l’atmosfera mediterranea e misteriosa.
Trama del film Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze
Cast completo del film Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze
Il cast riunisce attori tedeschi e croati. Essi offrono interpretazioni intense e realistiche.
- Neda Rahmanian: Branka Marić
- Lenn Kudrjawizki: Emil Perica
- Kasem Hoxha: Tomislav Kovačić
- Sarah Bauerett: Jelena
- Jasmin Gerat: Marina
- Max Herbrechter: Ivan
- Aleksandar Jovanovic: Lado Trifunović
- Andreas Guenther: Kai Benning
- Adriana Altaras: Dada Marić
- Ralph Herforth: ispettore capo
- Alma Prica: madre di Branka