In onda su Rai 2, Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze è il quarto episodio della serie tedesca Der Kroatien-Krimi, ambientata in Croazia. Diretto da Michael Kreindl, il film segue le indagini della detective Branka Marić, prima donna a capo della sezione omicidi di Spalato, alle prese con un caso che mette in discussione verità, reputazioni e giustizia.

Regia, produzione e protagonisti del film Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze

Michael Kreindl firma la regia. La sceneggiatura, invece, è di Christoph Darnstädt.

Il film è prodotto da Hager Moss Film. È stato realizzato per la rete tedesca ARD.

La durata è di circa 90 minuti.

I protagonisti principali sono:

Neda Rahmanian nel ruolo di Branka Marić , capo della squadra omicidi.

Lenn Kudrjawizki nel ruolo di Emil Perica, collega investigatore.

Kasem Hoxha nel ruolo di Tomislav Kovačić, superiore diretto.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in Croazia. La troupe ha usato, infatti, principalmente Spalato e l’isola di Lissa.

Le ambientazioni autentiche della Dalmazia offrono scorci urbani e paesaggi marittimi. Questi, quindi, rafforzano l’atmosfera mediterranea e misteriosa.

Trama del film Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze

Cast completo del film Squadra Omicidi Spalato Oltre le apparenze

Il cast riunisce attori tedeschi e croati. Essi offrono interpretazioni intense e realistiche.