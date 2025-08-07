Inizia martedì 2 settembre la nuova edizione di Affari Tuoi. Il game show torna ad occupare la fascia dell’access prime time di Rai 1.

Affari Tuoi 2 settembre, la sfida contro La Ruota della Fortuna

La Rai, dunque, ha deciso di anticipare l’inizio di Affari Tuoi. Lo scorso giugno, durante la presentazione dei palinsesti, la TV di Stato aveva comunicato che il format sarebbe tornato in onda domenica 7 settembre. La decisione di anticipare tale data di qualche giorno è dovuta all’esigenza, in casa Rai, di contrastare La Ruota della Fortuna.

Gerry Scotti e Samira Lui, questa estate, hanno debuttato con lo show nell’access prime time di Canale 5 ottenendo ascolti eccezionali, con picchi superiori ai 4 milioni e mezzo di telespettatori per oltre il 28% di share.

Per non lasciare troppo campo libero alla concorrenza, la Rai ha dunque optato per accorciare l’edizione di Techetechete (lontana negli ascolti rispetto alla diretta concorrente) ed anticipare Affari Tuoi, che parte il 2 settembre.

Arriva il pacco nero

Tutte le attenzioni sono ora poste sul confronto, negli ascolti, fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Nella passata edizione, Stefano De Martino, all’esordio nel format dopo aver preso il testimone di Amadeus, ha stracciato record su record. Le oltre duecento puntate realizzate fra settembre e giugno hanno ottenuto una media share superiore al 27%. L’ultimo appuntamento, in onda il 28 giugno, ha addirittura raggiunto il 32,5% di share.

Dei numeri impressionanti, che Stefano De Martino e la squadra Rai proveranno a confermare anche nella nuova edizione. Per farlo, oltre ad uno studio completamente nuovo, arriva il pacco nero. Si tratta di una novità rispetto al passato: il pacco sostituisce quello da 5 mila euro ed ha un valore variabile, stabilito di giorno in giorno dal notaio. Nessuno, durante la partita, sa quanto contiene, neanche il Dottore.

Affari Tuoi 2 settembre, torna la regione fortunata e la Lotteria

Al di là di tale introduzione, nella stagione di Affari Tuoi al via il 2 settembre non cambia il meccanismo di base del gioco. Sono presenti venti giocatori in rappresentanza delle regioni italiane ed ognuno di loro pesca, a caso, un pacco. Esso può contenere varie cifre, che vanno da 0 a 300 mila euro.

Lo sfidante prescelto, estratto a sorte, inizia il gioco, nel quale sfida il Dottore. Al termine, se l’esito della partita non è quello sperato, può ricorrere alla confermata regione fortunata, che dà la possibilità di vincere 100 mila o 50 mila euro. Anche quest’anno, infine, il format sarà abbinato alla Lotteria Italia, con il tradizionale appuntamento in prime time del 6 gennaio che è stato riconfermato.