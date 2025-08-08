Squadra Omicidi Spalato: Giudice e boia è il sesto avvincente episodio della serie poliziesca tedesca Der Kroatien-Krimi, trasmesso in Italia su Rai 2. Sotto la regia esperta di Michael Kreindl, il film ci trasporta nel cuore della Croazia, dove la detective Branka Marić si trova ad affrontare un caso complesso e ambiguo. Infatti, questa indagine la costringerà a mettere in discussione il fragile confine che separa la giustizia dalla vendetta personale.

Regia, produzione e protagonisti del film Squadra Omicidi Spalato: Giudice e boia

Michael Kreindl dirige questo episodio, mentre Christoph Darnstädt ne firma la sceneggiatura, creando un intreccio ricco di suspense. Inoltre, la società Hager Moss Film produce il film per il network tedesco ARD, e in Italia la Rai lo trasmette su Rai 2. La pellicola ha una durata di circa 90 minuti, durante i quali la tensione non cala mai.

I protagonisti principali sono:

Neda Rahmanian interpreta Branka Marić , l’intuitiva e determinata capo della squadra omicidi.

interpreta , l’intuitiva e determinata capo della squadra omicidi. Lenn Kudrjawizki è Emil Perica , il suo fidato collega e braccio destro nelle indagini.

è , il suo fidato collega e braccio destro nelle indagini. Kasem Hoxha veste i panni di Tomislav Kovačić, il loro diretto e spesso esigente superiore.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato interamente il film in Croazia, scegliendo come location principali la vibrante città di Spalato e la suggestiva isola di Lissa. Di conseguenza, le ambientazioni autentiche della Dalmazia non fanno solo da sfondo, ma diventano parte integrante della narrazione, con i loro scorci urbani e i paesaggi marittimi che rafforzano l’atmosfera mediterranea e misteriosa della storia.

Trama del film Squadra Omicidi Spalato: Giudice e boia

La vicenda inizia quando un delitto scuote le fondamenta del tribunale di Spalato: un noto giudice viene trovato morto nel suo ufficio. Inizialmente, Branka Marić e il suo team seguono la pista del delitto passionale, poiché alcuni indizi sembrano puntare in quella direzione. Tuttavia, l’istinto di Branka le suggerisce che la verità sia molto più complessa.

Infatti, scavando nella vita della vittima, lei e il suo collega Emil Perica scoprono presto un lato oscuro del giudice. L’uomo era al centro di una fitta rete di corruzione e favoritismi, con legami pericolosi nel mondo degli affari. L’indagine prende una svolta inaspettata quando emerge il nome di un ex detenuto, condannato anni prima proprio da quel giudice. Quest’uomo, ora libero, sembra avere tutte le ragioni per cercare vendetta, diventando così il sospettato numero uno. Ciononostante, Branka non è convinta che la soluzione sia così semplice e continua a cercare la verità altrove.

Spoiler finale

Alla fine, con un’indagine meticolosa, Branka riesce a smascherare l’insospettabile colpevole. Non si tratta dell’ex detenuto, bensì di un potente avvocato che aveva stretti legami con la vittima. Quest’ultimo, infatti, ha orchestrato l’omicidio per impedire al giudice di rivelare uno scandalo di tangenti che li coinvolgeva entrambi.

La svolta decisiva arriva grazie a una registrazione audio compromettente, che il giudice teneva nascosta come polizza assicurativa. Branka la scopre e, allo stesso tempo, ottiene la testimonianza cruciale di un ex collaboratore del giudice, che decide di parlare. Di conseguenza, messa alle strette, l’avvocato crolla. Il film si chiude con Branka che riflette amaramente sul concetto di giustizia e sul pericolo mortale di chi, sentendosi al di sopra della legge, decide di ergersi a giudice e boia. Sullo sfondo, la città di Spalato ritorna alla sua apparente e soleggiata tranquillità.

Cast completo del film Squadra Omicidi Spalato: Giudice e boia

Il cast riunisce attori tedeschi e croati, le cui interpretazioni intense e realistiche danno vita a personaggi credibili e sfaccettati: