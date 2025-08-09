Il colore del delitto è un avvincente film di genere giallo del 2022 che Stacey N. Harding dirige con mano sicura, in onda in prima visione su Rai 2. Ambientato nella pittoresca e apparentemente tranquilla cittadina americana di Golden Peak, il film mescola sapientemente mistero, rivalità e indagini in un contesto tanto glamour quanto spietato: un concorso di bellezza. Infatti, la protagonista è Ali Bowden, una parrucchiera dal grande talento per l’osservazione e con un passato doloroso segnato da una grave perdita.

Regia, produzione e protagonisti del film Il colore del delitto

Stacey N. Harding firma la regia, mentre Ryan McPartlin (che è anche il co-protagonista) scrive la sceneggiatura. Inoltre, la casa di produzione Hallmark Movies & Mysteries realizza il film, ambientandolo nella cittadina fittizia di Golden Peak, nello stato dell’Idaho. La pellicola ha una durata complessiva di 84 minuti.

I protagonisti principali sono:

Julie Gonzalo : interpreta Ali Bowden , l’arguta parrucchiera protagonista che si trasforma in detective per amore della sorella.

: interpreta , l’arguta parrucchiera protagonista che si trasforma in detective per amore della sorella. Ryan McPartlin : veste i panni di Kyle Crawford , il nuovo e affascinante detective della città, inizialmente scettico sulle capacità di Ali.

: veste i panni di , il nuovo e affascinante detective della città, inizialmente scettico sulle capacità di Ali. Grace Beedie : è Chelsea Bowden , la sorella minore di Ali, una studentessa universitaria che si ritrova invischiata nel caso.

: è , la sorella minore di Ali, una studentessa universitaria che si ritrova invischiata nel caso. Eva Tamargo : interpreta Carol Bowden , la madre di Ali e Chelsea.

: interpreta , la madre di Ali e Chelsea. Fred Henderson: è Fred Wright, il capo della polizia locale e vecchio amico di famiglia.

Dove è stato girato?

Sebbene il film sia ambientato negli Stati Uniti, la produzione ha girato le scene interamente in Canada. In particolare, ha scelto diverse location nella provincia della British Columbia, sfruttando ambienti residenziali e interni perfettamente adatti a ricreare l’atmosfera della piccola cittadina di Golden Peak, dal salone di bellezza al municipio dove si svolge il concorso.

Trama del film Il colore del delitto

La storia si concentra su Ali Bowden, una giovane donna che, dopo essere rimasta vedova di un agente di polizia, gestisce con passione il suo salone di bellezza, il Monarch Salon, nella cittadina di Golden Peak. Qui lavora insieme a sua sorella minore Chelsea, una brillante studentessa universitaria. La loro routine, tuttavia, viene stravolta quando Chelsea viene convinta a partecipare al concorso di bellezza annuale “Miss Golden Peak”. Improvvisamente, le due sorelle si trovano immerse in un mondo tossico, fatto di rivalità accese tra madri competitive, giudizi taglienti e tensioni mai sopite.

La situazione, però, precipita drammaticamente quando la storica e temuta organizzatrice del concorso, Mitzi Stewart, viene trovata morta nel suo ufficio. L’arma del delitto, pugnalata nel suo petto, è un paio di forbici professionali da parrucchiere, identiche a quelle usate nel salone di Ali. Di conseguenza, i sospetti ricadono immediatamente su Chelsea. A condurre le indagini è il nuovo detective Kyle Crawford, un uomo metodico e ligio alle regole. Ciononostante, Ali, assolutamente convinta dell’innocenza della sorella, decide che non può restare a guardare. Pertanto, sfruttando il suo acuto spirito di osservazione e le confidenze raccolte tra le clienti del suo salone, inizia a indagare per conto proprio, scontrandosi con lo scetticismo del detective Crawford.

Spoiler finale

Alla fine, dopo aver seguito una scia di pettegolezzi, bugie e false piste, Ali riesce a scoprire la sconcertante verità. L’assassina, infatti, non è altri che Rachel, una delle madri più agguerrite, accecata dalla rabbia e dal desiderio di vendetta. La donna aveva ucciso Mitzi perché quest’ultima aveva squalificato sua figlia dal concorso, infrangendo i suoi sogni di gloria riflessa.

Ali riesce a incastrare l’assassina grazie a due prove decisive: una registrazione audio compromettente che il suo defunto marito poliziotto le aveva insegnato a usare e un indizio fondamentale (un capello tinto con una miscela personalizzata) trovato proprio nel suo salone. Di conseguenza, con le prove in mano, convince il detective Crawford, che arresta Rachel. Il film si chiude quindi con Chelsea che, scossa dall’esperienza, decide di abbandonare il mondo fatuo dei concorsi per dedicarsi ai suoi studi. Ali, invece, dopo aver trovato giustizia, torna a gestire il suo salone con una rinnovata serenità e un nuovo, promettente legame con il detective.

Cast completo del film Il colore del delitto

Il cast riunisce volti molto noti della televisione americana e canadese, specializzati in produzioni per famiglie e gialli leggeri, che offrono interpretazioni brillanti e ricche di sfumature.