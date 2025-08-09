Un figlio ad ogni costo è un thriller psicologico del 2022 che va in onda su Rai 2. Il film, infatti, esplora con angoscia le paure più profonde legate alla maternità, alla fiducia tradita e all’ossessione più spietata. Di conseguenza, la pellicola trasforma quella che dovrebbe essere una serena gravidanza in un incubo claustrofobico, intessuto di bugie, manipolazioni e identità rubate.

Regia, produzione e protagonisti del film Un figlio ad ogni costo

Ryan Dewar firma la regia di questo teso thriller, mentre la casa di produzione Nicely Entertainment ne cura la realizzazione. Inoltre, il film è stato girato interamente nel Regno Unito, sfruttando un’ambientazione domestica e suburbana che accentua il senso di claustrofobia.

I protagonisti principali sono:

Brooke Burfitt interpreta Hailey Kendricks , la futura mamma al centro di un piano diabolico.

interpreta , la futura mamma al centro di un piano diabolico. Lauren Buglioli veste i panni di Jade Goddard , la misteriosa e manipolatrice antagonista.

veste i panni di , la misteriosa e manipolatrice antagonista. Jason Burkey è Joe Kendricks , il marito di Hailey, inizialmente ignaro del pericolo.

è , il marito di Hailey, inizialmente ignaro del pericolo. Poppy George interpreta Bea Wexford, la doula che nasconde un passato ambiguo.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film interamente nel Regno Unito. In particolare, ha scelto diverse location residenziali in Inghilterra per ricreare l’atmosfera di una tranquilla e anonima periferia. Di conseguenza, gli interni, curati nel dettaglio per rappresentare l’accogliente casa della protagonista, diventano la prigione psicologica in cui si consuma il dramma.

Trama del film Un figlio ad ogni costo

La storia segue Hailey Kendricks (Brooke Burfitt), una donna felicemente incinta che, insieme a suo marito Joe, sta pianificando con gioia un parto in casa. Per questo motivo, assume la doula Bea Wexford, una professionista che sembra perfetta per assisterla. Tuttavia, la sua vita serena e ordinata va in frantumi con l’arrivo di Jade Goddard. Quest’ultima è una donna affascinante e apparentemente amichevole che, sostenendo di essere anche lei incinta, si insinua rapidamente nella vita di Hailey.

All’inizio, Hailey è felice di aver trovato un’amica con cui condividere le gioie e le ansie della gravidanza. Ben presto, però, l’atteggiamento di Jade diventa sempre più invadente e ossessivo. Infatti, la donna inizia a imitare Hailey in tutto, dai vestiti alle abitudini, e a isolarla dalle sue vere amiche. Hailey comincia a sentirsi a disagio e a sospettare che qualcosa non quadri, ma suo marito Joe e la doula Bea minimizzano le sue preoccupazioni, attribuendole agli ormoni della gravidanza. In realtà, Jade sta tessendo una tela mortale attorno a lei. Il suo vero, terrificante obiettivo, infatti, è quello di arrivare al giorno del parto per rubarle il bambino e crescerlo come suo.

Spoiler finale

Nel culmine della tensione, quando Hailey è ormai prossima al parto e completamente isolata, i suoi sospetti trovano una conferma agghiacciante. Con l’aiuto di un’amica, Nicole, che non l’ha mai abbandonata, Hailey scopre la verità: Jade non è mai stata incinta. Infatti, per tutto il tempo ha indossato una pancia finta in silicone per simulare la gravidanza e ingannare tutti.

A questo punto, con il piano di Jade ormai svelato, scatta la resa dei conti. Hailey, terrorizzata ma determinata a proteggere suo figlio, riesce a smascherare la sua aguzzina e a farla arrestare appena prima che possa compiere il suo folle gesto. Il film si conclude quindi con Hailey che finalmente può partorire in sicurezza, circondata dall’affetto del marito. Tuttavia, l’esperienza l’ha segnata profondamente, lasciandola con una nuova e amara consapevolezza sulla fragilità della fiducia e sui mostri che possono nascondersi dietro il volto più amichevole.

Cast completo del film Un figlio ad ogni costo

Il cast del film riunisce attori britannici e americani, che danno vita a una narrazione intensa e claustrofobica, sostenuta da interpretazioni credibili e cariche di tensione.