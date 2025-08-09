Nella puntata indimenticabile del 9 agosto 2025 de La Ruota della Fortuna, il celebre game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, il protagonista assoluto è stato Simone da Ozzano, in provincia di Bologna. Infatti, con una performance semplicemente impeccabile e una serie di risposte tanto veloci quanto brillanti, Simone non solo ha conquistato il titolo di campione, ma ha anche sbancato il gioco, portando a casa il montepremi massimo di 100.000 euro e un bottino complessivo di 114.900 euro. Di conseguenza, è entrato di diritto nella storia del programma.

Una scalata perfetta: dalla Ruota del Tempo alla manche finale

Sin dalle prime battute, la puntata ha visto Simone dominare il gioco con una sicurezza impressionante. Ecco la sua incredibile scalata verso la vittoria:

Ruota del Tempo : Ha subito dimostrato la sua preparazione rispondendo correttamente con “Il Padrino” per l’anno 1969 negli Stati Uniti.

: Ha subito dimostrato la sua preparazione rispondendo correttamente con “Il Padrino” per l’anno 1969 negli Stati Uniti. Manche musicale : Qui ha avuto la fortuna di pescare il jolly con il volto di Gerry Scotti e ha risolto brillantemente il pannello con la frase “Coinvolgenti danze piccanti sulle spiagge brasiliane”, assicurandosi subito un bottino di 11.000 euro .

: Qui ha avuto la fortuna di pescare il jolly con il volto di Gerry Scotti e ha risolto brillantemente il pannello con la frase “Coinvolgenti danze piccanti sulle spiagge brasiliane”, assicurandosi subito un bottino di . Manche del Mistero : Non si è fermato e ha risolto anche il tema “Mistero peruviano” con la soluzione “Disegni sul terreno di antiche civiltà”, portando il suo montepremi a 12.900 euro .

: Non si è fermato e ha risolto anche il tema “Mistero peruviano” con la soluzione “Disegni sul terreno di antiche civiltà”, portando il suo montepremi a . Manche Express : Successivamente, ha approfittato con astuzia di un errore della campionessa in carica Sara, aggiudicandosi altri 1.000 euro .

: Successivamente, ha approfittato con astuzia di un errore della campionessa in carica Sara, aggiudicandosi altri . Manche Triplete : Ha poi aggiunto altri 1.000 euro al suo già ricco bottino.

: Ha poi aggiunto altri al suo già ricco bottino. Manche finale: Infine, ha chiuso la fase a gironi con un totale di 14.900 euro, superando nettamente tutti gli avversari e accedendo di diritto alla Ruota Finale.

La Ruota della Fortuna Simone: la frase che vale 100.000 euro

Nel gioco finale, il momento di massima tensione, Simone ha affrontato la sfida con il tema “Estate da incubo”. La definizione da risolvere era: “Quando si rompe è l’aria condizionata”. Dopo aver girato la ruota finale e scelto con abilità le sue lettere, ha indovinato in pochi istanti la parola corretta: “SALVAVITA”. Immediatamente dopo, aprendo la busta, Gerry Scotti ha svelato la cifra record: 100.000 euro. Di conseguenza, il montepremi totale della sua serata è schizzato a ben 114.900 euro.

Chi è Simone da Bologna?

Simone, il nuovo super campione, è un ingegnere elettronico che lavora nel settore dei trasporti. È sposato da sei anni con sua moglie Daniela. Originario di Ozzano, ha subito conquistato il pubblico con la sua calma, la sua intelligenza e una grande simpatia. Durante la puntata, inoltre, ha rivelato un aneddoto divertente: suo papà si chiama Jerry, un dettaglio che ha suscitato un simpatico scambio di battute con il conduttore Gerry Scotti.

Un momento televisivo memorabile

La puntata ha registrato un grande seguito, e la vittoria stratosferica di Simone ha scatenato un’ondata di entusiasmo, con applausi scroscianti in studio e tantissimi commenti di congratulazioni sui social media. Infatti, la sua straordinaria capacità di mantenere la concentrazione sotto pressione e di rispondere con precisione fulminea ha fatto la differenza, regalando al pubblico uno dei momenti più emozionanti e memorabili di questa edizione 2025 del programma.