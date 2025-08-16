Il mondo scintillante e spietato della moda internazionale diventa la scena di un delitto in Crimini d’alta moda, un elegante film giallo in onda su Rai 2. La pellicola, infatti, segue le indagini improvvisate di una brillante psicologa americana che si ritrova coinvolta in un misterioso omicidio durante la prestigiosa Fashion Week parigina. Di conseguenza, tra passerelle glamour, rivalità accese e segreti inconfessabili, la verità si nasconde proprio dietro le quinte dell’alta moda.

Regia, produzione e protagonisti del film Crimini d’alta moda

Alla regia troviamo Felipe Rodriguez, un regista noto per il suo stile elegante e sempre molto ritmato. Inoltre, la produzione è firmata dalla celebre Hallmark Movies & Mysteries, con riprese che si sono svolte tra Stati Uniti, Canada e Ungheria.

La protagonista è Brooke D’Orsay, nel ruolo della psicologa Lauren Elliott, una donna dal grande intuito che si trasforma in detective per caso. Al suo fianco recitano Gilles Marini (l’affascinante ma scettico ispettore André Dubreuil), Paloma Coquant (Charlotte Gauthier, l’amica stilista), François Legrand (Virgil St. James, il genio creativo in crisi) e Alain Van Goethem (il rivale Riccardo Dolce).

Dove è stato girato?

Sebbene la storia sia ambientata principalmente a Parigi, la produzione ha girato le scene in diverse città europee e nordamericane. Le location principali, infatti, includono:

Parigi, la capitale della moda, dove si svolge la Fashion Week e si ambienta l'intera vicenda.

Budapest, che con la sua architettura elegante è stata utilizzata per ricreare atelier di lusso e interni sfarzosi.

, che con la sua architettura elegante è stata utilizzata per ricreare atelier di lusso e interni sfarzosi. Montréal, in Canada, che ha ospitato la produzione e alcune scene interne.

Trama del film Crimini d’alta moda

La storia prende il via quando la psicologa americana Lauren Elliott riceve un invito inaspettato. La sua cara amica Charlotte Gauthier, una stilista emergente, la prega di raggiungerla a Parigi per aiutare il suo mentore, il celebre designer Virgil St. James, che sta attraversando una profonda crisi creativa proprio alla vigilia della sfilata più importante dell’anno. Lauren, quindi, si reca nella capitale francese, immergendosi in un ambiente tossico, fatto di rivalità, invidie e pressioni insostenibili.

Tuttavia, l’atmosfera patinata della Fashion Week viene brutalmente squarciata quando un membro chiave dello staff di Virgil viene trovato morto, assassinato nel suo atelier. Di conseguenza, i sospetti della polizia si concentrano immediatamente su Charlotte, poiché l’arma del delitto è uno strumento di sartoria appartenente proprio a lei. Lauren, figlia di un ex detective e dotata di un acuto spirito di osservazione, si rifiuta di credere alla colpevolezza dell’amica. Per questo motivo, decide di iniziare a indagare per conto proprio, scontrandosi immediatamente con il metodico ispettore André Dubreuil, che non vede di buon occhio la sua intromissione. Lauren capisce presto che, in questo mondo spietato, dietro ogni abito elegante può nascondersi un movente mortale.

Spoiler finale

Nel finale ad alta tensione, che si svolge tra un lussuoso hotel di Parigi e il backstage frenetico della sfilata, Lauren, mettendo insieme una serie di indizi apparentemente scollegati, scopre finalmente la verità. L’omicidio, infatti, è legato a un clamoroso caso di plagio creativo. Il vero colpevole è Riccardo Dolce, un ex collaboratore del defunto, che ha orchestrato un piano diabolico per sabotare la nuova collezione, rubare i bozzetti e, allo stesso tempo, incastrare Charlotte, sua acerrima rivale.

Grazie alla sua tenacia e all’aiuto finale di un convinto André, Lauren riesce a smascherare il piano e a salvare l’amica appena in tempo. Il film si chiude quindi con la sfilata che finalmente va in scena, simbolo della vittoria, e con uno sguardo complice e promettente tra Lauren e André, che lascia intendere la nascita di un nuovo legame.

Cast completo del film Crimini d’alta moda

Il cast internazionale del film offre interpretazioni eleganti e ricche di sfumature, perfette per un giallo ambientato nel sofisticato mondo della moda.