Venerdì 15 agosto, nella giornata di Ferragosto, giunge al termine, con l’ultima puntata intitolata Tavolo per uno, And Just Like That. Con la fine della serie si chiude anche l’universo narrativo di Sex and the City, storica produzione degli Stati Uniti. L’appuntamento è visibile dalle 21:20 su Sky Serie.

And Just Like That Tavolo per uno, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di And Just Like That sono le Michael Patrick King Productions, Pretty Matches Productions e la Rialto Films.

Ideata da Darren Star, la sceneggiatura degli appuntamenti della terza stagione sono scritti da Michael Patrick King, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Samantha Irby, Rachel Palmer, Susan Fales-Hill e Lucas Froehlich. La regia, invece, è firmata da Michael Patrick King.

Con l’appuntamento intitolato Tavolo per uno, dunque, chiude definitivamente And Just Like That. La serie ha debuttato nel 2021 ed è andata in onda per quattro anni, per un totale di tre stagioni e di trentatré episodi.

And Just Like That Tavolo per uno, la trama

La puntata che chiude definitivamente la serie And Just Like That ha al centro le vicende di Carrie. La protagonista, infatti, è alle prese con un po’ di malinconia, dovuta alla consapevolezza di essere rimasta da sola. Riflette, in particolare, sul fatto che non ha mai passato un periodo di vita così lungo senza essere all’interno di una relazione e sente il peso di tale condizione.

Nel frattempo, anche le altre vicende ancora aperte trovano una soluzione. Lisa, in primis, deve fare i conti con i suoi reali sentimenti verso Marion ed Herbert, che intanto continua ad autocommiserarsi dopo essere uscito sconfitto dalle elezioni.

Spoiler finale

Nel finale di And Just Like That, Miranda, affiancata da Brady, continua ad organizzare il suo primo Giorno del Ringraziamento, ma la festa non va come sperato. Charlotte ed Harry affrontano i problemi di disfunzione erettile dell’uomo, mentre Joy è fortemente preoccupata a causa della salute del suo adorato cane, che necessita di una operazione chirurgica di emergenza.

And Just Like That Tavolo per uno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di And Just Like That, che giunge al termine con l’appuntamento odierno, in onda a partire dalle ore 21:10 circa sulla rete Sky Serie e fruibile in streaming mediante l’applicazione Sky Go.