Squadra omicidi Barcellona: Terra bruciata è il nuovo, attesissimo episodio della serie di film tv Der Barcelona Krimi, che andrà in onda su Rai 2 il 21 agosto 2025 alle ore 16:25. Ambientato nella vibrante e assolata città di Barcellona, il film, infatti, mescola con grande abilità le attuali tensioni ambientali con un intricato caso di omicidio e corruzione. Di conseguenza, i detective Xavi Bonet e Fina Valent si trovano impegnati in un’indagine che scoperchia un nido di vipere, fatto di interessi economici spietati e oscuri segreti familiari.

Regia, produzione e protagonisti del film Squadra omicidi Barcellona: Terra bruciata

Alla regia troviamo Andreas Kleinert, autore esperto che ha già firmato diversi capitoli della saga Der Barcelona Krimi. Il film, inoltre, è una produzione tedesca del 2025, realizzata da Dreamtool Entertainment per il network ARD, e distribuita in Italia da Rai 2. I protagonisti principali sono: Clemens Schick nel ruolo del tormentato Xavi Bonet, Anne Schäfer (che interpreta l’intuitiva Fina Valent), Renato Schuch, Alexander Beyer, Daniel Sellier, Johannes Terne e Kerim Waller.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato le scene interamente in Spagna, scegliendo come location principali la città di Barcellona e le aride zone rurali della Catalogna. Di conseguenza, il film sfrutta magnificamente gli scorci urbani e i paesaggi colpiti dalla siccità, muovendosi tra campi agricoli assetati, resort di lusso e quartieri residenziali. Questo, infatti, serve ad accentuare visivamente il contrasto stridente tra la bellezza e il degrado, tema centrale della narrazione.

Trama del film Squadra omicidi Barcellona: Terra bruciata

La quiete apparente di un lussuoso campo da golf viene brutalmente interrotta quando rinvengono il corpo senza vita dell’avvocato Ernesto Quintana, che galleggia nel laghetto di una delle buche. La vittima era il consulente legale della potente compagnia idrica Baraqua, e il campo da golf è di proprietà del magnate Boverla. Di conseguenza, l’indagine viene immediatamente affidata a Xavi Bonet e Fina Valent. Infatti, fin da subito, i due si scontrano contro un muro di omertà, incarnato dall’amministratore delegato di Baraqua, Casanueva, che si rifiuta categoricamente di consegnare i video di sorveglianza.

Mentre l’inchiesta prosegue, emergono diversi possibili sospettati. In primo luogo, la moglie di Quintana, Lucía, che, tradita e umiliata pubblicamente dal marito, sembra avere un movente passionale. Allo stesso tempo, anche il suocero della vittima, un agricoltore sull’orlo della bancarotta a causa del razionamento dell’acqua imposto proprio da Baraqua, finisce nella lista. Tuttavia, l’indagine prende una svolta decisiva quando Xavi e Fina scoprono che la morte di Quintana è legata a un gigantesco progetto immobiliare che minaccia di prosciugare le già scarse risorse idriche dell’intera regione.

Spoiler finale

Nel finale carico di tensione, che si svolge tra le campagne catalane ormai aride e i freddi uffici della compagnia idrica, Xavi e Fina riescono finalmente a mettere insieme i pezzi del puzzle. Infatti, scoprono che il vero mandante dell’omicidio è proprio il CEO Casanueva. Quest’ultimo, infatti, era deciso a eliminare Quintana per impedirgli di denunciare pubblicamente un diabolico piano di speculazione idrica che avrebbe arricchito pochi a discapito dell’intera comunità.

Grazie a una registrazione audio che Quintana aveva astutamente nascosto e alla coraggiosa testimonianza di un dipendente pentito, i due detective riescono a incastrare il colpevole. Il film, quindi, si chiude con Fina che osserva la città e riflette amaramente sul fragile e complesso equilibrio tra giustizia e potere, mentre Barcellona torna alla sua apparente, vibrante normalità.

Cast completo del film Squadra omicidi Barcellona: Terra bruciata

Infine, il cast unisce talentuosi attori tedeschi e spagnoli, che offrono interpretazioni intense e realistiche, perfettamente calate nel contesto della storia.