Martedì 19 agosto giunge alla seconda puntata la ventesima edizione dello Yoga Radio Estate. La trasmissione musicale parte alle ore 21:20 circa.

Yoga Radio Estate seconda puntata, confermato il trio di conduttori

Anche la seconda puntata del Yoga Radio Estate, format curato da Radio Bruno, è guidata da Rebecca Staffelli. Da anni speaker radiofonico, da qualche anno a questa parte è stata nel cast del Grande Fratello, dove curava la postazione dedicata ai commenti provenienti dai social.

Al suo fianco, Staffelli può contare sul sostegno di Stefano Corti. Comico e conduttore, è conosciuto soprattutto per essere, da anni, nel cast degli inviati de Le Iene. A completare il trio di padroni di casa c’è Enzo Ferrari, voce di punta dell’emittente radiofonica e presentatore dello show oramai dal 2007.

Lo show è visibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.

Gli ottimi ascolti del programma

Dopo il debutto in quel di Reggio Emilia di sette giorni fa, la kermesse musicale raggiunge, questa settimana, Forlì. In particolare, il programma è ambientato nella centrale Piazza Aurelio Saffi, vero e proprio cuore pulsante della città.

Il programma, a partire da questa edizione, è protagonista di una vera e propria rivoluzione. Lo show, infatti, dopo anni di messa in onda sulla rete del digitale terrestre La5, sette giorni fa ha ufficialmente debuttato su Italia 1. Gli ascolti, almeno in occasione del primo appuntamento, hanno premiato la scelta di Mediaset.

La serata, infatti, ha convinto 923 mila telespettatori, con una share del 9,44%. Lo scorso anno, la prima puntata su La5 aveva appassionato appena 202 mila persone con l’1,8% di share.

Yoga Radio Estate seconda puntata, il cast

Sono numerosi i cantanti che animano la seconda puntata del Yoga Radio Estate. In primis è presente Settembre, giovane cantautore che ha vinto nel circuito Nuove Proposte durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Spazio anche al secondo classificato Alex Wyse.

Nella scaletta dello show presenziano i The Kolors e Willie Peyote, oltre a Luk3, giovane artista lanciato nella scorsa stagione di Amici. La serata è arricchita da Nina Zilli, da Arianna, dai Finley e dai Boomdabash, che da anni firmano numerosi tormentoni estivi.

Nella seconda puntata della kermesse musicale, poi, Staffelli, Ferrari e Corti accolgono sul palco FuckYourClique, Il Pagante, Orietta Berti e Tananai, oltre a Tiromancino e Petit. Infine, la piazza di Forlì balla con Gabry Ponte, autore della hit Tutta l’Italia, con la quale ha gareggiato all’Eurovision Song Contest.