Vendicherò mia madre (titolo originale: Revenge for My Mother) è un film thriller psicologico americano. È una produzione del 2022. Andrà in onda su Rai 2 il 23 agosto 2025 in prima serata. Prodotto da Lifetime, il film racconta una storia di vendetta. Infatti, una giovane donna si infiltra nella vita di un’istruttrice di fitness. Vuole vendicare la morte di sua madre. Di conseguenza, la narrazione si sviluppa in un crescendo di tensione, manipolazione e pura ossessione.

Regia, produzione e protagonisti del film Vendicherò mia madre

Doug Campbell firma la regia. Lui è un autore specializzato in thriller televisivi. La produzione, inoltre, è firmata da Lifetime Television e Johnson Production Group. Ha sede negli Stati Uniti. I protagonisti del film sono Sami Nye, nel ruolo di Audrey Banks, e Taylor Joree Scorse. Quest’ultima interpreta Brooklyn Hart, alias Elizabeth Wolf, la donna decisa a vendicarsi a ogni costo.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film negli Stati Uniti. Ha scelto location suburbane e parchi pubblici. Questi luoghi, infatti, ricreano l’ambiente apparentemente rassicurante delle lezioni di ginnastica. Le riprese si sono svolte principalmente in California. Hanno utilizzato Los Angeles e altre zone residenziali. Gli interni, invece, li hanno ricostruiti in studio.

Trama del film Vendicherò mia madre

Audrey Banks è un’istruttrice di ginnastica post-partum. Ha fondato il gruppo “Stroller Moms”. È un piccolo impero costruito su energia e sorrisi. La sua vita, però, viene sconvolta. Arriva, infatti, Brooklyn Hart. Lei è una giovane donna che si presenta come assistente. Ma nasconde un’identità segreta. In realtà è Elizabeth Wolf, una ex detenuta. È decisa a vendicare la morte di sua madre. Proprio Audrey, anni prima, l’aveva investita in un incidente.

Quello che inizia come un rapporto di lavoro, quindi, si trasforma presto in un incubo. Brooklyn, infatti, inizia a manipolare le clienti. Sabota la reputazione di Audrey. E, alla fine, riesce persino a farle togliere la custodia della figlia. La sua vendetta si avvolge su se stessa. Diventa un’ossessione. Minaccia, infine, la vita della stessa Audrey e del suo neonato.

Spoiler finale

Nel finale, Audrey scopre la vera identità di Brooklyn. Affronta, quindi, la verità sull’incidente del passato. Nel frattempo, Jane, la sua migliore amica, cerca di smascherare Brooklyn. Purtroppo, però, viene uccisa. Anche Matt, il compagno di Audrey, diventa una pedina nelle macchinazioni di Brooklyn. Durante un drammatico confronto finale, però, Audrey trova la forza di reagire. Riesce a salvare sua figlia e a far arrestare Brooklyn. Quest’ultima, quindi, viene condannata per omicidio e stalking. Il film si chiude con Audrey che riprende in mano la sua vita. È consapevole che la verità può essere dolorosa, ma è anche necessaria per andare avanti.

Cast completo del film Vendicherò mia madre

Il cast di Vendicherò mia madre è composto da interpreti televisivi americani. Molti di loro, infatti, sono già noti al pubblico di Lifetime.