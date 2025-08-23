Da qualche settimana, in televisione è spesso in rotazione la pubblicità di L’Oreal Paris con protagonista Eva Longoria. La nota attrice internazionale, nel promo, realizza un divertente omaggio ad Alfred Hitchcock.

L’Oreal Paris pubblicità Eva Longoria, l’incubo della ricrescita

Lo spot è ideato dalla stessa L’Oreal Paris, in compagnia dell’agenzia McCan. Il gruppo che, invece, ha curato la realizzazione del promo è Tokio Studio.

Così come già accaduto in passato, la testimonial scelta dalla società per la sua comunicazione è Eva Longoria. L’attrice statunitense ha partecipato a varie produzioni note in tutto il mondo, fra cui Only Murders in the Building e Desperate Housewifes, per cui ha vinto due Screen Awards ed ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe.

Il focus della promozione è la lotta alla ricrescita, che avviene mediante il prodotto Ritocco perfetto, spray perfetto che promette di mantenere, in chi lo utilizza, un colore sempre perfetto.

La produzione che ricalca l’horror Psycho

La pubblicità di L’Oreal Paris affronta l’argomento della ricrescita con uno stile che omaggia uno dei film cult del genere horror. Si tratta di Psycho, pellicola del 1960 prodotta e diretta da Alfred Hitchcock nel 1960. Il film è uno dei più famosi dell’intera cinematografia del regista, che ha ottenuto ben quattro candidature ai Premi Oscar, senza tuttavia riuscire a vincerne neanche uno.

Per tributare il film, L’Oreal Paris ha deciso di ricreare una delle scene più note, ovvero quella della doccia. Una donna è sotto il getto dell’acqua quando, ad un certo punto, vede la sua immagine riflessa e lancia un urlo di terrore: ha notato di avere la ricrescita. Pochissimi secondi più tardi, appare da dietro la tenda della doccia Eva Longoria. L’attrice, invece di tenere per mano il coltello, porta con sé il prodotto Ritocco perfetto, fulcro dello spot.

L’Oreal Paris pubblicità Eva Longoria, la recensione

La pubblicità di L’Oreal Paris è basata interamente sull’ironia e la scelta si è rivelata essere decisamente corretta. Il risultato finale è uno spot leggero e piacevole, costruito in un modo tale da mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Per ottenere tale risultato è stata senz’altro fondamentale la decisione di ricreare una delle scene più epiche della storia del cinema, alleggerendola ma comunque coinvolgendo un’attrice di fama internazionale.

Il fulcro del racconto, ovvero la ricrescita, è trasformata nella grande nemica dell’intera narrazione e non poteva essere altrimenti, considerato che il prodotto pubblicizzato nel promo è proprio ideato ad hoc contro tale fenomeno.