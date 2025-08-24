Perry Mason: Il caso Jokester è un film TV del 1995. Il suo titolo originale è A Perry Mason Mystery: The Case of the Jealous Jokester. Va in onda su Top Crime. La pellicola si ispira ai romanzi di Erle Stanley Gardner. In questo episodio, l’avvocato William “Wild Bill” McKenzie sostituisce Perry Mason. Quest’ultimo, infatti, è impegnato all’Aja. McKenzie dovrà difendere sua nipote. La ragazza è coinvolta in un omicidio nel mondo dello spettacolo.

Regia, produzione e protagonisti del film Perry Mason: Il caso Jokester

La regia è di Vincent McEveety. Lui è un veterano della serie. La produzione è firmata da diverse case americane. Tra queste ci sono Dean Hargrove Productions e Viacom Productions. I protagonisti del film sono volti noti. Hal Holbrook interpreta l’avvocato William McKenzie. Barbara Hale torna come l’insostituibile Della Street. Infine, William R. Moses veste i panni di Ken Malansky. Il cast, inoltre, include molti altri volti noti della TV americana.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film negli Stati Uniti. L’azione principale, infatti, si svolge nella città di Denver. Le riprese si sono tenute in studi televisivi e hotel. Questi luoghi ricreano il dietro le quinte di uno show televisivo.

Trama del film Perry Mason: Il caso Jokester

La storia segue Ivy West. Lei è la nipote dell’avvocato Bill McKenzie. Lavora come assistente di produzione per una serie TV. La conduce la famosa e capricciosa diva Josie Joplin. Josie, in cerca di pubblicità, inscena uno scandalo. Finge, infatti, una relazione tra Ivy e suo marito Toby. Questo provoca un grande clamore mediatico. Una notte, Ivy riceve un messaggio. La invita nell’hotel dove alloggia Josie. Quando arriva, però, qualcuno la tramortisce.

La ragazza si risveglia poco dopo. Si trova accanto al cadavere dell’attrice. Inoltre, ha l’arma del delitto in mano. Di conseguenza, Ivy viene subito accusata di omicidio. Suo zio McKenzie decide di difenderla. Si reca quindi a Denver per indagare. Lo aiutano i suoi fidati collaboratori, Ken Malansky e Della Street.

Spoiler finale

Durante le indagini, McKenzie scopre un mondo oscuro. È fatto di bugie, droga e continue manipolazioni. La fotografa Lisa Kaye rivela dettagli cruciali. Anche Janice, l’assistente di Della, aiuta a ricostruire la verità. Nel processo finale a Denver, McKenzie smaschera il vero colpevole. Si tratta di Ben Landry, il manager di Josie. Lui, infatti, aveva orchestrato tutto per vendetta. Ivy viene finalmente scagionata. Il caso, quindi, si chiude con un’arringa memorabile del suo avvocato.

Cast completo del film Perry Mason: Il caso Jokester

Infine, il cast di Il caso Jokester è ricco di esperienza. Molti attori sono ricorrenti nella saga di Perry Mason.