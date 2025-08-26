Martedì 26 agosto, Italia 1 propone la terza puntata dello Yoga Radio Estate. Si tratta del penultimo appuntamento dell’edizione, che prende il via alle 21:20 circa.

Yoga Radio Estate terza puntata, la trasmissione a Modena

Realizzato dall’emittente radiofonica Radio Bruno, lo show musicale rimane, anche questa settimana, in Emilia Romagna. Dopo il debutto a Reggio Emilia e la tappa di sette giorni fa ambientata a Forlì, questa settimana è raggiunta Modena. Il palco della kermesse, infatti, è stato montato nella centrale Piazza Roma. La terza puntata, come lo precedenti, non è in onda in diretta. La serata è stata registrata lo scorso 10 luglio.

Continuano ad essere molto positivi i dati di ascolto dello Yoga Radio Estate. Lo show, lo scorso martedì, ha tenuto compagnia a 903 mila telespettatori, con una share dell’8,7%. Si tratta di un risultato senz’altro ottimo, seppur in leggero calo rispetto all’esordio, che invece aveva appassionato 923 mila italiani con il 9,44%.

I conduttori

Al timone dello Yoga Radio Estate torna, in primis, Rebecca Staffelli. Speaker radiofonica e conduttrice, è nota al grande pubblico soprattutto per aver fatto parte del cast del Grande Fratello, nel quale curava le rubriche dedicate ai social. Al suo fianco c’è Stefano Corti, comico e presentatore, da anni uno degli inviati de Le Iene. Il trio di conduttori è completato dallo speaker di Radio Bruno Enzo Ferrari, vera e propria istituzione per il format, che guida dal lontano 2007.

La terza puntata, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Yoga Radio Estate terza puntata, la scaletta ed il cast

Numerosi gli artisti che salgono sul palco nel corso del nuovo appuntamento dello Yoga Radio Estate. In primis ci sono Rocco Hunt e Noemi, da settimane nelle classifiche dei singoli più ascoltati grazie ad Oh Ma. Lo stesso discorso vale anche per Serena Brancale, che dopo il successo della sanremese Anema e Core ha lanciato, qualche tempo fa, la hit Serenata in duetto con Alessandra Amoroso.

La serata è arricchita da Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv, autori del brano Red Flag. Nel cast dello show, poi, ci sono Sangiovanni, Baby K, Joan Thiele, Rhove, Shablo, Joshua, Anna Tatangelo e Tormento. Presente Mimì, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. Da Amici, invece, arrivano Chiamamifaro ed Antonia. Infine, i conduttori danno il benvenuto a LDA, Bianca Atzei, Fred De Palma e a Kekko Silvestre, frontman dei Modà.