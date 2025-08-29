Il film drammatico The Brutalist, che il regista Brady Corbet dirige, andrà in onda su Sky Cinema Uno il 29 agosto 2025 alle ore 21:15. In particolare, si tratta di un’opera intensa e visivamente potente che, con una narrazione profonda e un cast internazionale, racconta la rinascita di un uomo attraverso l’architettura e il dolore.

Regia, produzione e protagonisti del film The Brutalist

Per quanto riguarda la regia, troviamo la firma di Brady Corbet, un autore visionario già noto per Vox Lux. Invece, la produzione nasce da una collaborazione tra Andrew Lauren Productions, Killer Films e FilmNation Entertainment, con riprese che si sono svolte tra l’Europa e gli Stati Uniti. Inoltre, nel ruolo di protagonista assoluto, c’è Adrien Brody, affiancato da Felicity Jones e Guy Pearce, i quali danno vita a un racconto che mescola sapientemente arte, trauma e redenzione.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato il film in diversi luoghi tra Italia, Ungheria, Stati Uniti e Regno Unito. Nello specifico, la produzione ha ambientato le scene europee a Roma, Budapest e Londra, mentre invece ha realizzato le sequenze americane in Pennsylvania e New York.

Trama del film The Brutalist

Analizzando la trama, la storia si concentra su László Tóth (Adrien Brody), un architetto ebreo ungherese sopravvissuto all’Olocausto. Successivamente, emigrato negli Stati Uniti, cerca di ricostruire la propria vita insieme a sua moglie Erzsébet (Felicity Jones). La svolta arriva quando, in Pennsylvania, riceve una commissione da Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), un mecenate ambiguo che lo coinvolge nella costruzione di un imponente monumento modernista. Di conseguenza, il film esplora temi complessi come il trauma, la memoria e la tensione tra arte e potere, costruendo un crescendo emotivo che culmina in una scelta radicale.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, László affronta finalmente il suo passato e il presente: infatti, dopo aver subito un abuso da parte di Harrison durante un viaggio in Italia, decide di trasformare il suo dolore in architettura. Parallelamente, Erzsébet, sopravvissuta a un’overdose, lo accompagna in questa nuova e intensa fase creativa. In seguito, alla Biennale di Venezia, László presenta un’opera potentemente ispirata ai campi di concentramento, compiendo così un gesto di denuncia e di rinascita. In conclusione, Harrison scompare misteriosamente, lasciando dietro di sé solo rovine.

Cast completo del film The Brutalist

Per concludere, il cast di The Brutalist si compone di attori di grande intensità, i quali riescono a restituire perfettamente la complessità psicologica dei personaggi e l’atmosfera cupa del racconto.