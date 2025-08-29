La programmazione di stasera in tv sabato 30 agosto 2025 offre un palinsesto ricco di varietà, avventura, commedia e thriller. In particolare, su Rai 1 Gianni Morandi conduce lo show celebrativo Evviva!, dedicato ai 70 anni della Rai. Nel frattempo, su Canale 5 torna l’irriverente Ciao Darwin, mentre invece Italia 1 propone il film d’avventura Viaggio al centro della Terra. Inoltre, da segnalare ci sono anche Volare su Rai 3, Folle ossessione su Rai 2 e il film cult Qualcosa è cambiato su La7.

Stasera in TV sabato 30 agosto 2025, Rai

Per cominciare con la programmazione Rai, su Rai 1, alle 20:35, il canale trasmette Evviva!, un varietà musicale che Gianni Morandi conduce per celebrare la televisione italiana attraverso generi, personaggi e momenti iconici. Subito dopo, alle 23:30, la serata prosegue con il Premio Marisa Bellisario – Donne che fanno la differenza, un importante riconoscimento dedicato alle figure femminili che si sono distinte in ambito professionale e sociale.

Passando a Rai 2, alle 21:20, il canale offre il film Folle ossessione, un thriller drammatico con Kelcie Stranahan. La trama, nello specifico, ruota attorno ad Ava, una giovane decoratrice d’interni che sviluppa un’ossessione per il proprietario di una villa in cui ha lavorato. A seguire, alle 23:00, c’è spazio per lo sport con Il Sabato al 90°, la rubrica calcistica che Alberto Rimedio conduce.

Invece, su Rai 3, alle 21:20, il palinsesto presenta il film Volare. La pellicola racconta la storia di Annabì, un’attrice di talento che deve affrontare la sua paura di volare per salvare sia la carriera sia la vita privata. Prima, nell’access prime time, alle 20:30, troviamo Sapiens – Un solo pianeta, con Mario Tozzi.

Nel frattempo, Rai 4 alle 21:20 trasmette il film The Whiskey Bandit, ambientato in una Romania post-socialista, dove un giovane senza radici attraversa il confine ungherese per diventare un rapinatore leggendario. Più tardi, alle 23:29, la serata prosegue con Maximum Risk, con Jean-Claude Van Damme.

Allo stesso modo, Rai 5, alle 21:15, propone il documentario Nel secolo breve – Indira Gandhi, la donna di acciaio, seguito alle 22:45 dal concerto Summer Night Concert 2025.

In aggiunta, su Rai Premium, alle 21:20, il pubblico può vedere la fiction Fuochi d’artificio, seguita alle 23:10 dal film romantico La dottoressa dell’isola – La prova di coraggio.

Per concludere, Rai Movie, alle 21:10, offre il film storico Medicus, ambientato nel Medioevo, a cui segue, alle 23:50, la rubrica Venezia Daily, dedicata al Festival del Cinema.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Spostandoci sui canali Mediaset, su Canale 5, alle 21:36, il pubblico ritrova Ciao Darwin, con la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tra sfide tra categorie opposte, prove surreali e comicità irriverente. Invece, nell’access prime time, alle 20:40, c’è l’appuntamento con La Ruota della Fortuna.

Contemporaneamente, Italia 1 alle 21:15 trasmette il film Viaggio al centro della Terra, con Brendan Fraser, in cui un vulcanologo scopre un mondo nascosto sotto la superficie terrestre. Subito dopo, alle 23:10, la serata prosegue con Il fantasma di Sodoma, un horror italiano del 2008.

Parallelamente, su Rete 4, alle 21:29, va in onda la commedia romantica Finalmente la felicità, che Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta.

La7, dal canto suo, alle 21:15, offre il film cult Qualcosa è cambiato, con un cast stellare che include Jack Nicholson e Helen Hunt.

TV8, alle 21:35, continua la sua programmazione con una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, questa volta ambientata in Sardegna.

Allo stesso modo, Nove, alle 21:30, trasmette il docu-thriller Delitti in famiglia, con ricostruzioni e testimonianze.

Inoltre, La5, alle 21:13, propone il film drammatico La casa tra le montagne, seguito alle 23:00 da un nuovo episodio di Escándalo – Storia di un’ossessione.

La7D, alle 21:20, presenta Giovanna d’Arco, il film storico con Milla Jovovich.

Cielo, alle 21:15, offre il film d’azione Contract to Kill, con Steven Seagal.

Infine, TwentySeven, alle 21:14, propone la commedia cult Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III, con Eddie Murphy.

I film di questa sera in TV sabato 30 agosto 2025

Per quanto riguarda l’offerta cinematografica della serata, le opzioni sono numerose e variegate. Innanzitutto, Rai 2 presenta Folle ossessione, un thriller psicologico, mentre Rai 3 trasmette Volare, un dramma su una carriera bloccata dalla paura. Parallelamente, per gli amanti dell’azione e delle biografie, Rai 4 manda in onda The Whiskey Bandit e Maximum Risk. Inoltre, Rai Movie propone Medicus, un film storico ambientato nel Medioevo. Su Rete 4, invece, c’è spazio per la commedia italiana con Finalmente la felicità. Italia 1 offre una serata avventurosa con Viaggio al centro della Terra, seguita dall’horror Il fantasma di Sodoma. La7, dal canto suo, trasmette il cult romantico Qualcosa è cambiato, mentre La7D propone il film storico Giovanna d’Arco. Anche Cielo e TwentySeven offrono una serata di genere, rispettivamente con l’action Contract to Kill e la commedia Beverly Hills Cop III. In aggiunta, Iris, alle 21:14, trasmette L’ultimo appello, un legal drama con Chris O’Donnell. Infine, Rai 5 propone il documentario Nel secolo breve – Indira Gandhi e il Summer Night Concert.

I film su Sky sabato 30 agosto 2025

Infine, passando alla programmazione di Sky, il palinsesto è altrettanto ricco. In primo luogo, su Sky Cinema Uno troviamo The Brutalist. Allo stesso tempo, Sky Cinema Action propone The Beekeeper. Per di più, Sky Cinema Collection trasmette I delitti del BarLume – Il re dei giochi. Per chi cerca una risata, invece, Sky Cinema Comedy manda in onda Una notte da leoni 2. Parallelamente, Sky Cinema Family offre Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Per concludere, Sky Cinema Romance regala una serata romantica con L’ora più bella.