Rai 3 offre al suo pubblico il film intitolato Volare. In particolare, questa pellicola unisce il genere della commedia con delicate atmosfere sentimentali. Inoltre, la produzione è interamente italiana. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, il film risale al 2023 e ha una durata complessiva di un’ora e 40 minuti.

Regia e protagonisti del film Volare

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto, per la prima volta dietro la macchina da presa, troviamo Margherita Buy. Invece, i protagonisti principali sono Anna Bettini e Maurizio Donadoni, che gli attori Margherita Buy e Maurizio Donadoni interpretano rispettivamente. In aggiunta a loro, nel cast figura anche Giulia Michelini, che presta il volto al personaggio di Roberta. Da sottolineare, inoltre, una curiosità: la figlia della Buy, Cristina De Angelis, interpreta anche nel film la figlia della protagonista.

Dove si sono svolte le riprese?

Passando alle location, la troupe ha girato il film interamente in Italia, scegliendo come ambientazione principale la città di Roma, ma utilizzando anche diverse zone limitrofe nel territorio del Lazio. Inoltre, la produzione nasce da una collaborazione tra Kavac Film, Maremosso e IBC Movie. Infine, è importante notare che il film mantiene il medesimo titolo anche a livello internazionale.

Trama del film Volare in onda su Sky Cinema Uno

Analizzando la trama, la storia si concentra su AnnaBì, un’attrice di talento che la paura di volare, irrazionale e così umana, attanaglia. Infatti, potrebbe aspirare al successo internazionale, se solo si decidesse a salire su un aereo. Di conseguenza, anche l’occasione della sua vita, un film diretto dal regista coreano del momento, si sgretola miseramente proprio a causa di questa fobia. Pertanto, AnnaBì si ritrova a interpretare la quinta stagione di una popolare, ma un po’ insulsa, serie tv.

Tuttavia, arriva il colpo di scena: la sua amata figlia viene accettata in una prestigiosa università americana, sulle coste del Pacifico. E ora? Rinuncerà ad accompagnarla? La rivedrà solo quando farà ritorno? E se non facesse ritorno? In definitiva, ciò che la carriera non è riuscita a smuovere, può l’angoscia di perdere la figlia. Così, AnnaBì si iscrive a un corso della compagnia di bandiera, pensato proprio per chi ha paura di volare, che un comandante con quindicimila ore di volo e una psicologa specializzata tengono.

Al corso, peraltro, si ritrova in una sorta di caravanserraglio umano molto variegato: dal dentista che vuole ritrovare il suo grande amore in Messico, alla giovane che vorrebbe rivedere i suoi amati cani in Australia, dal critico acido e supponente, all’agricoltore rozzo e ricco che vuole conoscere il mondo. E poi, c’è anche una sorpresa. A questo punto, la domanda sorge spontanea: riuscirà la protagonista a superare la sua paura?

Volare: il cast completo

Per concludere, di seguito presentiamo il cast completo del film Volare e i rispettivi personaggi che gli attori interpretano: