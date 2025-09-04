Hounded La caccia è aperta è il film thriller ad alta tensione che Tommy Boulding dirige, e che andrà in onda su Rai 4. In particolare, questa pellicola, prodotta nel Regno Unito nel 2022, mescola azione, horror e critica sociale in una feroce caccia all’uomo ambientata in una tenuta aristocratica.

Regia, produzione e protagonisti del film Hounded La caccia è aperta

Per quanto riguarda la regia, Tommy Boulding, un giovane autore britannico noto per il suo stile visivo crudo e diretto, firma questa produzione. Invece, Signature Entertainment cura la produzione, con riprese effettuate nel Regno Unito. Inoltre, a guidare il cast, che unisce volti noti della TV inglese e giovani promesse, ci sono Samantha Bond, Malachi Pullar-Latchman, James Lance e Larry Lamb.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questo lungometraggio interamente nel Regno Unito, in una tenuta di campagna inglese che ricorda le atmosfere gotiche e decadenti della nobiltà britannica. Di conseguenza, le location rurali e boschive accentuano il senso di isolamento e pericolo.

Trama del film Hounded La caccia è aperta

La storia si apre con una gang di giovani ladri che, spinti dall’avidità e dalla convinzione di trovarsi di fronte a un colpo semplice, irrompe in una villa aristocratica isolata nella campagna inglese. Quello che sembra un furto pianificato si trasforma però in un incubo, perché i ricchi proprietari non sono vittime indifese, ma individui perversi e crudeli, pronti a divertirsi con un macabro gioco. I ragazzi vengono catturati e costretti a partecipare a una caccia all’uomo, trasformandosi da predatori a prede in un’arena di sangue.

Mentre i nobili si rivelano spietati cacciatori, il film mette in luce la lotta disperata per la sopravvivenza e il divario sociale che separa i due mondi: il lusso malato dei padroni e la fragilità di chi tenta di ribellarsi al destino. Tradimenti, fughe disperate e violenza scandiscono una narrazione tesa, dove il bosco e la villa diventano teatro di crudeltà e inganni.

Spoiler finale

Il culmine arriva quando Chaz (Malachi Pullar-Latchman), dopo aver assistito alla morte dei suoi compagni, trova la forza di ribaltare le regole del gioco. In uno scontro feroce affronta Hugo Redwick (James Lance), simbolo della decadenza aristocratica. La tenuta diventa un campo di battaglia in fiamme e l’ordine imposto dai nobili crolla in modo irreversibile. La caccia si chiude con un atto di giustizia brutale, lasciando Chaz solo, segnato e ferito, ma finalmente libero. Con la sua fuga nella notte, il film consegna un epilogo amaro, che unisce vendetta, sopravvivenza e la fine di un incubo.

Cast completo del film Hounded La caccia è aperta

Per concludere, il cast offre una miscela di tensione e intensità, con interpretazioni fisiche e psicologiche.