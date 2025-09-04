My Soul Summer è il film musicale e di formazione che Fabio Mollo dirige, e che andrà in onda su Rai Movie. In particolare, questa pellicola, ambientata in Calabria, racconta il viaggio interiore di una giovane pianista che scopre la propria voce grazie alla musica soul e all’incontro con un ex musicista.

Regia, produzione e protagonisti del film My Soul Summer

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Fabio Mollo, un autore sensibile e attento ai temi dell’identità. Invece, Indiana Production e Tenderstories curano la produzione, con il sostegno della Regione Calabria e del Ministero della Cultura. Inoltre, a guidare il cast nel ruolo di protagonista assoluta c’è Elisa Coclite, nota come Casadilego, affiancata da Tommaso Ragno e Lunetta Savino.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questo lungometraggio in Calabria, e più precisamente tra le località di Scilla, Tropea, Reggio Calabria e le campagne dell’entroterra. In aggiunta, la produzione ha realizzato alcune scene anche a Roma, per le sequenze ambientate al Conservatorio.

Trama del film My Soul Summer

Analizzando la trama, la storia si concentra su Anita, una ragazza di 17 anni che vive a Roma e studia pianoforte classico per entrare al Conservatorio. Tuttavia, spinta da una madre severa e da un padre assente, viene mandata in vacanza dalla nonna in Calabria, dove incontra Vins, un ex musicista solitario. Di conseguenza, attraverso la scoperta del soul – da Aretha Franklin a Nina Simone – Anita inizia a mettere in discussione il suo futuro, la sua musica e la sua stessa identità. Pertanto, il paesaggio calabrese, i nuovi amici e la libertà che sperimenta lontana da casa la aiutano a trovare finalmente la propria voce.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Anita decide di non sostenere l’esame al Conservatorio, scegliendo invece di seguire la propria strada musicale, ormai contaminata dal soul e da una nuova libertà espressiva. Nel frattempo, Vins torna a suonare, mentre la madre di Anita accetta la scelta della figlia. In definitiva, il racconto si chiude con un concerto improvvisato sulla spiaggia di Scilla, dove Anita canta per la prima volta davanti a un pubblico, mostrando tutta la sua ritrovata sicurezza.

Cast completo del film My Soul Summer

Per concludere, il cast riunisce volti noti e giovani talenti, in una narrazione intima e musicale.