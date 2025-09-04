Fall è il film thriller ad alta tensione che Scott Mann dirige, e che andrà in onda su Italia 1. In particolare, questa pellicola, uscita nel 2022, rappresenta una vertiginosa discesa nell’angoscia e nella sopravvivenza, ambientata a oltre 500 metri d’altezza su una torre abbandonata nel deserto americano.

Regia, produzione e protagonisti del film Fall

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Scott Mann, il quale firma anche la sceneggiatura insieme a Jonathan Frank. Invece, questa produzione britannico-statunitense è il risultato di una collaborazione tra Lionsgate e BiM Distribuzione, che si è occupata della distribuzione in Italia. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto claustrofobico e adrenalinico ci sono Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan e Mason Gooding.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questo lungometraggio nel deserto del Mojave, negli Stati Uniti, sfruttando una torre di comunicazione abbandonata per le riprese principali. Nello specifico, la produzione ha realizzato le scene in quota con tecniche miste, combinando riprese reali e effetti visivi, con lo scopo di aumentare il senso di vertigine e realismo.

Trama del film Fall

Analizzando la trama, la storia si concentra su Becky e Hunter, due amiche legate da un passato doloroso, che decidono di scalare la torre B67, alta 518 metri, per superare il trauma della morte di Dan, il marito di Becky. Tuttavia, una volta arrivate in cima, la scala crolla, e di conseguenza le due ragazze rimangono bloccate senza via di fuga, senza acqua e senza segnale. A questo punto, la situazione si complica ulteriormente quando Hunter rivela di aver avuto una relazione con Dan, e la tensione psicologica si somma al pericolo fisico. Pertanto, tra tentativi disperati di chiedere aiuto e gesti estremi, le due dovranno affrontare i propri demoni e la forza implacabile della natura.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Becky riesce a sopravvivere grazie a un gesto estremo: infatti, scrive un messaggio sul drone e lo lascia cadere, sperando che qualcuno lo trovi. In questo frangente, si scopre che Hunter è morta durante un tentativo di recupero e che Becky ha continuato a immaginarla per non impazzire. Fortunatamente, qualcuno trova il drone, e di conseguenza i soccorsi salvano Becky, ma il trauma e la perdita rimangono indelebili.

Cast completo del film Fall

Per concludere, il cast è ridotto ma intenso, con interpretazioni fisiche e psicologiche che reggono l’intera opera cinematografica.