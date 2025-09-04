Fall film Italia 1
Film drammatici

Fall: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Italia 1

Anna Keller
4 Settembre 2025 2 Minuti di lettura
0 Commenti

Fall è il film thriller ad alta tensione che Scott Mann dirige, e che andrà in onda su Italia 1. In particolare, questa pellicola, uscita nel 2022, rappresenta una vertiginosa discesa nell’angoscia e nella sopravvivenza, ambientata a oltre 500 metri d’altezza su una torre abbandonata nel deserto americano.

Le due protagoniste del film Fall in cima alla torre, in una scena che esprime la vertigine e il pericolo.

Regia, produzione e protagonisti del film Fall

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Scott Mann, il quale firma anche la sceneggiatura insieme a Jonathan Frank. Invece, questa produzione britannico-statunitense è il risultato di una collaborazione tra Lionsgate e BiM Distribuzione, che si è occupata della distribuzione in Italia. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto claustrofobico e adrenalinico ci sono Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan e Mason Gooding.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questo lungometraggio nel deserto del Mojave, negli Stati Uniti, sfruttando una torre di comunicazione abbandonata per le riprese principali. Nello specifico, la produzione ha realizzato le scene in quota con tecniche miste, combinando riprese reali e effetti visivi, con lo scopo di aumentare il senso di vertigine e realismo.

Un'immagine della torre di comunicazione nel deserto del Mojave, la location principale e iconica della pellicola.

Trama del film Fall

Analizzando la trama, la storia si concentra su Becky e Hunter, due amiche legate da un passato doloroso, che decidono di scalare la torre B67, alta 518 metri, per superare il trauma della morte di Dan, il marito di Becky. Tuttavia, una volta arrivate in cima, la scala crolla, e di conseguenza le due ragazze rimangono bloccate senza via di fuga, senza acqua e senza segnale. A questo punto, la situazione si complica ulteriormente quando Hunter rivela di aver avuto una relazione con Dan, e la tensione psicologica si somma al pericolo fisico. Pertanto, tra tentativi disperati di chiedere aiuto e gesti estremi, le due dovranno affrontare i propri demoni e la forza implacabile della natura.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Becky riesce a sopravvivere grazie a un gesto estremo: infatti, scrive un messaggio sul drone e lo lascia cadere, sperando che qualcuno lo trovi. In questo frangente, si scopre che Hunter è morta durante un tentativo di recupero e che Becky ha continuato a immaginarla per non impazzire. Fortunatamente, qualcuno trova il drone, e di conseguenza i soccorsi salvano Becky, ma il trauma e la perdita rimangono indelebili.

Una scena tratta dal finale del lungometraggio, che mostra la protagonista Becky sola sulla torre, in un momento di disperazione e lucidità.

Cast completo del film Fall

Per concludere, il cast è ridotto ma intenso, con interpretazioni fisiche e psicologiche che reggono l’intera opera cinematografica.

  • Grace Caroline Currey: Becky Madison
  • Virginia Gardner: Shiloh Hunter
  • Mason Gooding: Danyal ‘Dan’ Zaffar
  • Jeffrey Dean Morgan: James Madison
  • Darrell Dennis: Randhir ‘Randy’ Ahuja
  • Julia Pace Mitchell: Receptionist
  • Jasper Cole: Steve

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Anna Keller

Docente, appassionata di televisione, lettrice di libri storici e politici amante dei viaggi e della cultura gastronomica

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.