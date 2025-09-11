Candice Renoir: Una vacanza indimenticabile è il film giallo francese del 2022. Lo dirige Pascal Lahmani. Andrà in onda su Rai 4 l’11 settembre 2025 alle 21:20. Si tratta di uno spin-off della celebre serie Candice Renoir. La pellicola porta la protagonista in una vacanza romantica. Questa vacanza, però, si trasforma presto in un incubo. Ci saranno omicidi, inseguimenti e travestimenti improbabili.

Regia, produzione e protagonisti del film Candice Renoir Una vacanza indimenticabile

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Pascal Lahmani. Lui è un autore già noto per diversi episodi della serie. Invece, la produzione è curata da France Télévisions e Boxeur de Lune. Entrambe le case di produzione hanno sede in Francia. I protagonisti principali sono Cécile Bois e Raphaël Lenglet. Con loro c’è anche Jean-Philippe Ricci. Il tutto in una commedia poliziesca che mescola ironia e suspense.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione in Francia. Le riprese si sono svolte principalmente in Corsica. Le località scelte sono state Ajaccio e Porto-Vecchio. Si sono utilizzati hotel sul mare e strade costiere. E anche suggestivi paesaggi naturali. Le scene d’azione, invece, sono state girate a Marsiglia.

Trama del film Candice Renoir Una vacanza indimenticabile

Candice Renoir (Cécile Bois) e Antoine Dumas (Raphaël Lenglet) sono finalmente una coppia ufficiale. Per festeggiare, si concedono una vacanza romantica in Corsica. La definiscono ironicamente un “viaggio di non-nozze”. Durante la prima cena, Candice attira l’attenzione di un uomo. Il misterioso Orso (Toussaint Martinetti) scatena la gelosia di Antoine. Il giorno dopo, però, la vacanza prende una piega inaspettata. Il corpo di Orso viene ritrovato nel bagagliaio della loro auto a noleggio. Di conseguenza, le autorità accusano Candice e Antoine di omicidio. Vengono arrestati, ma presto liberati in attesa di prove. Per dimostrare la propria innocenza, iniziano a indagare per conto loro. Il tutto tra fughe rocambolesche e travestimenti da suore. E anche inseguimenti mozzafiato in moto d’acqua.

Spoiler finale

Nel finale, Candice e Antoine scoprono la verità. L’omicidio è legato a un traffico locale. E Orso era coinvolto in affari molto loschi. Grazie alla loro indagine non autorizzata, riescono a incastrare i veri colpevoli. Riabilitano così la loro reputazione messa a dura prova. Il racconto si chiude con la coppia che torna a Sète. Sono più uniti che mai e pronti a riprendere la loro vita quotidiana. Almeno fino a quando non arriverà il prossimo, intricato caso da risolvere.

Cast completo del film Candice Renoir Una vacanza indimenticabile

Per concludere, il cast riunisce i volti storici della serie. E anche nuovi personaggi, per un’avventura fuori dagli schemi.