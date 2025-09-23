Mani nude è il film thriller d’azione italiano del 2025. Lo dirige Mauro Mancini. È disponibile in streaming su Paramount+. Questa pellicola racconta la brutale trasformazione di un ragazzo qualunque. Diventa un combattente clandestino. Il tutto in un mondo dove la sopravvivenza si conquista a mani nude.

Regia, produzione e protagonisti del film Mani nude

La regia è firmata da Mauro Mancini. La sceneggiatura è di Davide Lisino e Mauro Mancini. La produzione è curata da Eagle Original Content e Movimento Film. La distribuzione è affidata a Medusa Film. La narrazione è ambientata in Italia. Ha come protagonisti Francesco Gheghi e Alessandro Gassmann. Con loro ci sono anche Paolo Madonna e Fotinì Peluso. E anche Giordana Marengo.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata in Italia. Le riprese si sono svolte in cave e navi. Hanno utilizzato anche chiese e ambienti urbani degradati. La fotografia, molto curata, è di Sandro Chessa. La scenografia, invece, è firmata da Stefano Giambanco. L’estetica è cupa e decisamente claustrofobica.

Trama del film Mani nude

Analizzando la trama, la storia si concentra su Davide. Lui, infatti, è un ragazzo comune. Finché, però, una sera viene rapito. Lo rapisce, in particolare, una misteriosa organizzazione. Di conseguenza, viene costretto a combattere al buio contro uno sconosciuto. Sorprende, peraltro, i suoi aguzzini vincendo. Viene, quindi, portato su una nave. Lì, uomini come lui vengono addestrati. L’addestramento, infatti, è per i combattimenti clandestini. Tra i prigionieri, inoltre, c’è Puma. Lui è un ex spacciatore con un grosso debito. Il responsabile del campo, invece, è Minuto. Lui, peraltro, prende Davide sotto la sua ala. Lo trasforma, quindi, in un lottatore temibile. Noto a tutti, infatti, come Batiza.

Spoiler finale

Successivamente, Davide riesce a fuggire. E si rifugia, quindi, in una chiesa. Viene, però, ritrovato da Minuto. Lui, peraltro, lo convince a tornare indietro. Dopo la morte di Puma, inoltre, Davide chiede di salire di grado. E affronta, di conseguenza, un combattente letale. Durante il match, tuttavia, Minuto interviene. E uccide, quindi, l’avversario, fuggendo con Davide. Nel finale, peraltro, Minuto cerca di riportarlo dalla sua famiglia. Ma Davide, però, rifiuta. Non è, infatti, più il ragazzo che era. Sceglie, quindi, di restare con Minuto. Accetta, in definitiva, la sua nuova e brutale identità.

Cast completo del film Mani nude

Il cast di Mani nude riunisce attori italiani. Interpretano ruoli di grande intensità, drammatici e fisici.