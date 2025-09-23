Hotel Costiera serie tv Prime Video
Hotel Costiera: trama, cast, finale, dove è girata la serie tv in onda su Prime Video

23 Settembre 2025
Hotel Costiera è una serie tv thriller drammatica. È disponibile su Prime Video. Esce il 24 settembre 2025. Ambientata nella splendida Costiera Amalfitana, questa produzione segue le vicende di Daniel De Luca. Lui è un ex marine dal passato oscuro. Lavora come “risolutore” nell’esclusivo Hotel Villa Costiera. Tra lusso, segreti e sparizioni, Hotel Costiera mescola il fascino mediterraneo con la tensione del noir internazionale.

Il cast principale della serie TV Hotel Costiera in una foto promozionale ambientata sulla Costiera Amalfitana.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Hotel Costiera

La regia è firmata da Adam Bernstein. La produzione è di Lux Vide e Amazon MGM Studios. La narrazione è ambientata in Italia. Ha un team creativo internazionale. È guidato da Luca Bernabei e altri autori.

I protagonisti principali sono:

  • Jesse Williams: Daniel “DD” De Luca
  • Maria Chiara Giannetta: Adele Caetani
  • Amanda Campana: Alice Caetani

Dove è stata girata?

Questa fiction è stata girata in Italia. Le riprese si sono svolte principalmente nella Costiera Amalfitana. Hanno utilizzato location a Positano, Ravello e Amalfi. Si sono usate ville a picco sul mare e hotel di lusso. E anche strade panoramiche molto suggestive. Il paesaggio diventa un vero e proprio personaggio narrativo.

Uno scorcio panoramico di Positano, una delle location principali della fiction, che ne cattura la bellezza.

Trama della serie tv Hotel Costiera

Analizzando la trama, la storia si concentra su Daniel De Luca. Lui, infatti, è un ex marine americano di origini italiane. Torna, peraltro, nella terra della sua infanzia. Lavora, infatti, come “fixer” nell’Hotel Villa Costiera. Si tratta, in particolare, di un resort di lusso. È frequentato, inoltre, da clienti eccentrici e molto potenti. Il suo compito, quindi, è risolvere problemi. E anche proteggere la reputazione dell’hotel. E, peraltro, gestire situazioni delicate. Ma sotto la superficie dorata, tuttavia, si nasconde un mistero. Alice, infatti, la figlia del proprietario, è scomparsa da un mese. Di conseguenza, Daniel si ritrova coinvolto in un’indagine personale. Questa, peraltro, lo costringe a confrontarsi con il suo passato. E anche con le tensioni familiari. E con una rete di inganni, infine, che si estende ben oltre le mura dell’hotel.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, Daniel scopre che la scomparsa di Alice è legata a un traffico. Un traffico, infatti, internazionale che coinvolge alcuni ospiti dell’hotel. Adele, peraltro, la sorella di Alice e direttrice dell’hotel, collabora con Daniel. Ma deve, tuttavia, affrontare la verità sulla sua stessa famiglia. Nel frattempo, Bignè, un barista ed ex criminale, aiuta Daniel. Lo aiuta, infatti, in un’operazione clandestina per liberare Alice. Di conseguenza, il racconto si chiude con un confronto drammatico. Avviene, infatti, sulla terrazza dell’hotel. Lì, Daniel riesce a salvare Alice. Ma a costo, purtroppo, di rivelare la sua vera identità. Il finale, quindi, lascia aperta la porta a una seconda stagione. Con nuovi, intricati segreti da svelare.

Una scena tratta dal finale di stagione, con un confronto drammatico sulla terrazza dell'hotel.

Cast completo della serie tv Hotel Costiera

Il cast riunisce attori italiani e internazionali. Creano una miscela perfetta tra intensità drammatica e ironia.

  • Jesse Williams: Daniel “DD” De Luca
  • Maria Chiara Giannetta: Adele Caetani
  • Amanda Campana: Alice Caetani
  • Antonio Gerardi: Bignè
  • Alessandro Preziosi: proprietario dell’hotel
  • Ludovica Martino: receptionist
  • Giorgio Pasotti: ispettore locale
  • Claudia Pandolfi: madre di Alice
  • Giulio Beranek: manager della sicurezza
  • Valentina Bellè: cliente misteriosa
  • Marco D’Amore: antagonista principale

Aurora Broschi

 20 anni, appassionata dei programmi di Maria De Filippi e molto attenta alle tendenze della cronaca rosa, nazionale ed internazionale, frequenta l'Università.

