Alarum è il film thriller d’azione statunitense del 2025. Lo dirige Michael Polish. È disponibile in streaming su Prime Video. Questa pellicola segue due ex spie della CIA. Si chiamano Joe e Lara. Si ritrovano braccati da agenzie di intelligence internazionali. Il motivo è una chiavetta USB rubata. Il tutto in un intrigo che mescola paranoia, vendetta e sopravvivenza.

Regia, produzione e protagonisti del film Alarum

La regia è firmata da Michael Polish. La sceneggiatura è di Alexander Vesha. La produzione è curata da Convergence Entertainment Group. E anche da Bondlt Media Capital. Hanno entrambe sede negli Stati Uniti d’America. Nel cast troviamo Scott Eastwood e Willa Fitzgerald. Con loro ci sono anche Mike Colter e Sylvester Stallone. La narrazione alterna azione frenetica e tensione psicologica.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata in diversi paesi. Le riprese si sono svolte tra la Repubblica Ceca e gli Stati Uniti. Hanno utilizzato soprattutto Praga e Karlovy Vary. E anche Washington D.C. e l’Hueston Woods Lodge. Le location europee offrono un’atmosfera urbana e invernale. È perfetta per le scene di spionaggio. Quelle americane aggiungono respiro e tensione. Creano l’atmosfera di un classico spy-movie.

Trama del film Alarum

Analizzando la trama, la storia inizia nel 2019, a Praga. Lì, infatti, Joe Travers e Lara Travers sono due spie rivali. Decidono, però, di uscire dal radar e iniziare una nuova vita. Cinque anni dopo, quindi, li ritroviamo in Polonia. Sono, peraltro, sposati e in luna di miele. Tuttavia, un incidente aereo vicino al loro rifugio porta a una scoperta. La scoperta, infatti, di una chiavetta USB nascosta nello stomaco di un pilota. Questa, di conseguenza, scatena una caccia da parte della CIA e di altre agenzie. Convinti, infatti, che Joe e Lara siano legati a una rete di spie traditrici. Una rete, peraltro, nota come Alarum. I servizi segreti, quindi, li braccano senza sosta. A questo punto, entrano in scena Orlin e Chester. Lui, peraltro, è l’ex mentore di Joe. Hanno, infatti, l’obiettivo di recuperare la chiavetta. E anche, purtroppo, di mettere a tacere chiunque sappia troppo.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, Joe e Lara riescono a fuggire. Lo fanno, infatti, dopo una serie di sparatorie e inseguimenti. Il tutto tra boschi e resort di lusso. La chiavetta, peraltro, vero motore dell’azione, rimane un mistero. Il suo contenuto, infatti, non viene mai rivelato del tutto. Chester, invece, interpretato da Sylvester Stallone, si rivela ambiguo fino all’ultimo. Lascia, quindi, aperta la porta a un possibile sequel. In definitiva, l’opera si chiude con Joe e Lara in fuga. Sono consapevoli, infatti, che la loro vita non potrà mai più essere normale.

Cast completo del film Alarum

Il cast di Alarum riunisce volti noti del cinema d’azione. E anche del thriller internazionale.