Nella puntata di mercoledì 24 settembre 2025 di Reazione a Catena, il quiz preserale di Rai 1, condotto da Pino Insegno, c’è stata l’incoronazione di una nuova squadra: Le Due più Una. Sono un trio tutto al femminile. È composto da Eleonora, Sara e Barbara. Il nome della squadra nasce dal loro legame speciale. Infatti, Eleonora e Sara sono sorelle gemelle. Mentre Barbara è la loro amica di lunga data.

Le Due più Una Reazione a Catena: la sfida contro i Ribolliti

Le Due più Una, in particolare, hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti. Erano I Ribolliti. Un trio composto da Laura, Samuele e Linda. Loro, peraltro, avevano vinto la puntata del 23 settembre. A inizio gara, infatti, i Ribolliti hanno dichiarato una cosa. Si sentivano, infatti, meno emozionati rispetto al loro debutto. Ma all’Intesa Vincente, tuttavia, le nuove sfidanti hanno mostrato maggiore lucidità. E anche, peraltro, un grande affiatamento. Di conseguenza, si sono guadagnate l’accesso all’Ultima Catena.

Ultima Catena: parola sbagliata e vincita mancata

Le Due più Una, quindi, sono arrivate all’Ultima Catena con un buon montepremi. Avevano, infatti, ben 26.000 euro. Gli indizi finali, inoltre, erano i seguenti:

Morale

Sicurezza

Dopo un minuto di riflessione, quindi, il trio ha scelto la parola. La loro scelta, infatti, è ricaduta su “Codice”. Sembrava, peraltro, una scelta coerente con gli indizi. Ma la soluzione corretta, purtroppo, era “Convinzione”. Di conseguenza, la vincita è sfumata per un soffio.

Reazioni social: “Codice ci stava, ma Convinzione è più profonda”

Sui social, in particolare su X, i commenti del pubblico sono stati divisi. Alcuni, infatti, hanno apprezzato la scelta delle concorrenti. Altri, invece, hanno trovato la parola finale troppo astratta. Ecco, quindi, alcune delle reazioni più significative:

“Codice ci stava benissimo, ma Convinzione è più profonda e ricercata.”

“Morale e sicurezza = convinzione? Boh… secondo me era troppo forzata.”

“Le Due più Una sono fortissime, meritano di restare a lungo.”

“Gemelle e amica: squadra affiatata e molto, molto simpatica!”

Reazione a Catena: chi sono Le Due più Una

Eleonora e Sara sono sorelle gemelle. Sono precise e molto coordinate tra loro.

Barbara è la loro amica storica. È intuitiva e brillante nelle associazioni.

Il trio ha mostrato una comunicazione fluida. E anche una complicità del tutto naturale. Questa ha già conquistato il pubblico. La loro intesa è fatta di ascolto, logica e tanto affetto.