A House of Dynamite è il nuovo, tesissimo film originale Netflix diretto da Kathryn Bigelow, la prima donna a vincere l’Oscar per la miglior regia con The Hurt Locker. La pellicola, disponibile in streaming su Netflix, ha già ricevuto recensioni entusiastiche per la sua capacità di generare una tensione quasi insostenibile, un ritmo incalzante e un realismo spietato, tipici dello stile della regista.

Regia, produzione e protagonisti del film A House of Dynamite

Kathryn Bigelow firma la regia, su una sceneggiatura di Noah Oppenheim. La produzione è una collaborazione di alto profilo tra First Light Productions, Prologue Entertainment e Netflix. I protagonisti principali sono un cast stellare:

Idris Elba interpreta il Presidente degli Stati Uniti.

interpreta il Presidente degli Stati Uniti. Rebecca Ferguson nel ruolo della Cap. Olivia Walker.

nel ruolo della Cap. Olivia Walker. Completano il cast Gabriel Basso, Jared Harris e Tracy Letts.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film negli Stati Uniti, ricreando con meticoloso realismo i centri del potere di Washington D.C. e la base missilistica di Fort Greely in Alaska. Le location, che includono bunker governativi, uffici di crisi e centri di comando militare, sono volutamente claustrofobiche e istituzionali. La fotografia di Barry Ackroyd e la scenografia di Jeremy Hindle, infatti, contribuiscono a intrappolare lo spettatore insieme ai personaggi, amplificando la tensione.

Trama del film A House of Dynamite

Durante una giornata apparentemente normale alla Casa Bianca, l’impensabile diventa realtà. I radar della base di Fort Greely, Alaska, rilevano un missile nucleare non identificato in rotta di collisione con Chicago. Di conseguenza, il Presidente degli Stati Uniti (Idris Elba) e il suo intero entourage vengono immediatamente trasferiti nel bunker di crisi. Da quel momento, scatta un conto alla rovescia terrificante: hanno solo 19 minuti per decidere se abbattere il missile e, soprattutto, come rispondere a un attacco di cui non conoscono l’origine.

Pertanto, la tensione all’interno della stanza diventa esplosiva. Funzionari, militari, analisti e consiglieri si confrontano in un dibattito serrato, quasi in tempo reale. Mentre il generale Brady (Tracy Letts) preme per una risposta militare immediata, l’analista Reid Baker (Jared Harris) solleva dubbi sulla provenienza del missile, temendo una trappola o un errore catastrofico. Allo stesso tempo, la Capitana Olivia Walker (Rebecca Ferguson), dalla sua postazione remota, cerca disperatamente di trovare una traccia che possa identificare l’aggressore. Il film esplora con lucidità la fragilità del potere e l’enorme peso della responsabilità, in un mondo sull’orlo dell’autodistruzione.

Spoiler finale

Nei minuti finali, il Presidente prende la sua decisione: il missile viene abbattuto. Tuttavia, l’intercettazione avviene troppo tardi per evitare danni collaterali significativi, causando vittime e panico. La verità sull’origine dell’attacco rimane volutamente ambigua, lasciando aperta l’ipotesi di un errore tecnico, di un atto terroristico o di una provocazione da parte di una superpotenza. Nonostante le enormi pressioni dei suoi consiglieri per una rappresaglia, il Presidente compie la scelta più difficile: decide di non rispondere militarmente, evitando così una guerra nucleare globale. Il film si chiude con il Presidente che, durante una conferenza stampa tesa e sofferta, pronuncia una frase emblematica che riassume il cuore del film: “La vera forza non è reagire, ma resistere alla paura.”

Cast completo del film A House of Dynamite

Il cast riunisce attori di cinema e serie TV di altissimo livello, perfetti per interpretare ruoli tesi e istituzionali.