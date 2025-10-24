Prosegue con il GP del Messico il mondiale di Formula 1 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Ancora molto incerta la situazione, con tre piloti in piena lotta per la vittoria finale.

Formula 1 GP Messico programmazione tv, prosegue la lotta fra Piastri-Norris-Verstappen

Il GP del Messico di Formula 1 si svolge presso l’autodromo Hermanos Rodriguez, circuito permanente posto alla periferia della Città del Messico. Posto ad un’altezza di oltre 2 mila metri sopra il livello del mare, presenta una lunghezza di circa 4 km e 300 metri e contiene 17 curve.

Lo scorso anno, la vittoria è andata alla Ferrari guidata da Carlos Sainz. Nelle tre edizioni precedenti, invece, il trionfo è andato sempre alla Red Bull di Max Verstappen.

I discorsi per il primo posto nella classifica piloti sono tutti ancora in discussione. Il primo posto momentaneo è di Oscar Piastri, al momento al vertice con 346 punti. Ad appena quattordici punti di distanza, a quota 332 lunghezze, c’è il compagno di scuderia Lando Norris. Terzo posto momentaneo, infine, per Max Verstappen, che ha accumulato, per il momento, 306 punti.

Formula 1 GP Messico programmazione tv, le prove libere e la qualifica

La programmazione tv del GP del Messico di Formula 1 inizia venerdì 24 ottobre. Alle 20:30 si svolge la prima sessione di prove libere, seguita dalla seconda a mezzanotte. Entrambe sono proposte in diretta e in esclusiva solamente su Sky.

Il medesimo palinsesto è previsto per la terza prova libera, che invece si svolge sabato 25 ottobre, dalle 19:30. Il primo appuntamento del fine settimana ad essere visibile in chiaro, su TV8, è la qualifica, che determina la griglia di partenza della gara del giorno seguente. La diretta televisiva della qualifica, garantita anche su Sky, parte alle 23:00 circa.

Il palinsesto televisivo della gara

Il fine settimana di Formula 1, in Messico, giunge al termine con la gara. I semafori verdi si accendono alle ore 21:00 di domenica 26 ottobre. Il Gran Premio è proposto in diretta su Sky, nella rete Sky Sport Formula 1. In differita, gli appassionati possono seguire la gara dalle ore 22:30 circa, su TV8.

Gli appuntamenti di Formula 1, anche questa settimana, sono raccontati da Carlo Vanzini e Marc Genè, supportati da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. L’inviata ai box è Mara Sangiorgio. A Davide Camicioli e Vicky Piria il compito di condurre gli spazi di approfondimento che precedono e seguono le sessioni.