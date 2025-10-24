Until Dawn Fino all’alba è un film horror diretto da David F Sandberg, un’opera disponibile in streaming su Prime Video che immerge lo spettatore in un incubo senza fine. Sebbene prenda ispirazione dal celebre videogioco Until Dawn di Supermassive Games, il film se ne distacca per presentare una storia originale e autonoma, pur mantenendo l’atmosfera angosciante che ha decretato il successo del titolo videoludico. La pellicola si svolge in una valle remota, un’ambientazione che diventa essa stessa protagonista, trasformandosi in una prigione naturale per i personaggi.

Regia, produzione e protagonisti del film Until Dawn Fino all’alba

La regia del film è affidata a David F. Sandberg, un nome già noto agli amanti del genere horror per opere come Lights Out e Annabelle: Creation. La sceneggiatura, invece, porta la firma di Blair Butler e Gary Dauberman, quest’ultimo celebre per aver contribuito al successo dell’universo di The Conjuring. La produzione del film è un progetto collaborativo che vede coinvolte Screen Gems, PlayStation Productions, Vertigo Entertainment, Coin Operated e Mångata Production.

Questo sodalizio ha dato vita a un’opera girata tra gli Stati Uniti e l’Ungheria. Il cast principale è composto da un gruppo di giovani e talentuosi attori: Ella Rubin, nel ruolo della protagonista Clover, è affiancata da Michael Cimino, Odessa A’zion, Ji-young Yoo, Belmont Cameli e Maia Mitchell. A impreziosire il cast troviamo anche la presenza di Peter Stormare, che riprende il suo ruolo dal videogioco, interpretando l’inquietante Dottor Hill.

Dove è stato girato?

Le riprese del film si sono svolte in location selezionate per accentuare il senso di isolamento e oppressione che pervade la narrazione. Le ambientazioni, che spaziano da una valle isolata a centri visitatori abbandonati, passando per boschi innevati e rifugi montani, sono state create per generare un’atmosfera claustrofobica. La fotografia, curata da Maxime Alexandre, e la scenografia di Jennifer Spence contribuiscono a creare un mondo decadente e minaccioso, dove la natura stessa sembra essere ostile ai protagonisti.

Trama del film Until Dawn Fino all’alba

La trama di Until Dawn Fino all’alba si sviluppa a un anno dalla misteriosa scomparsa di Melanie (Maia Mitchell). Sua sorella Clover (Ella Rubin), ancora tormentata dal dolore e dai sensi di colpa per un litigio avuto con lei prima che svanisse, decide di tornare nella remota valle dove tutto è accaduto. Insieme a lei ci sono il suo ex fidanzato Max (Michael Cimino), la sua migliore amica Nina (Odessa A’zion) con il suo ragazzo Abel (Belmont Cameli), e la sorellastra di Max, Megan (Ji-young Yoo). Il gruppo di amici si avventura in un centro visitatori abbandonato, l’ultimo luogo in cui Melanie è stata vista. Ben presto, la loro ricerca di risposte si trasforma in un incubo.

Un assassino mascherato, armato di un piccone, li attacca brutalmente, uccidendoli uno dopo l’altro. La loro morte, però, non è la fine. I ragazzi si risvegliano all’inizio della stessa notte, intrappolati in un macabro loop temporale. Ad ogni risveglio, la minaccia cambia, diventando sempre più terrificante e imprevedibile. Scoprono di avere un numero limitato di vite a disposizione e che l’unico modo per spezzare il ciclo infernale è sopravvivere fino all’alba. La loro avventura si trasforma in una disperata lotta per la sopravvivenza, in cui dovranno affrontare non solo l’assassino, ma anche le proprie paure e i segreti che li legano.

Spoiler finale

Nel corso dei ripetuti cicli di morte e rinascita, Clover, spinta dalla disperazione, inizia a decifrare gli indizi che la valle le offre. Attraverso una serie di visioni e scoperte agghiaccianti, comprende che il loop temporale è legato a un antico rituale. La rivelazione più sconvolgente, tuttavia, riguarda sua sorella: Melanie non è morta, ma è stata trasformata in una creatura disumana, un Wendigo, a causa degli esperimenti del diabolico Dottor Hill.

Per porre fine all’incubo, il gruppo capisce di dover completare il rituale, il che richiede il sacrificio di uno di loro. In un atto di estremo coraggio, uno dei membri si offre volontario, permettendo così agli altri di spezzare il ciclo. Il film si conclude con Clover che, finalmente libera, guarda il sole sorgere, simbolo della fine del suo lungo incubo. Mentre l’alba rischiara la valle, il volto dell’assassino si dissolve, lasciando dietro di sé solo il ricordo di una notte di terrore.

Cast completo del film Until Dawn Fino all’alba

Il cast di Until Dawn Fino all’alba è un mix di giovani promesse e attori affermati, capaci di dare vita a personaggi complessi e sfaccettati.