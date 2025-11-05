“Mothers’ Instinct” è il teso remake americano del film thriller psicologico belga Duelles (2018), a sua volta tratto dall’inquietante romanzo Derrière la haine di Barbara Abel. Distribuito in Italia da Vertice 360, il film è disponibile in streaming su Prime Video dal 2024. La pellicola, che vede protagoniste due stelle del cinema come Jessica Chastain e Anne Hathaway, ha diviso la critica, ricevendo elogi per la sua crescente tensione emotiva e la sua impeccabile estetica anni ’60, ma anche qualche riserva per il suo ritmo volutamente compassato.

Regia, produzione e protagonisti del film Mothers’ Instinct

La regia porta la firma di Benoît Delhomme, acclamato direttore della fotografia che, con questo film, fa il suo esordio alla regia, portando sullo schermo una sensibilità visiva raffinata e quasi pittorica. La produzione internazionale è curata da un consorzio di case importanti come Anton, Freckle Films (la compagnia di Jessica Chastain), Scope Pictures e Lionsgate, con sede principale negli Stati Uniti d’America. Le protagoniste assolute sono due premi Oscar: Jessica Chastain e Anne Hathaway, affiancate da Anders Danielsen Lie, Josh Charles e il giovane Eamon O’Connell.

Dove è stato girato?

Sebbene la storia sia ambientata nell’America suburbana degli anni ’60, il film è stato girato principalmente negli Stati Uniti, in location accuratamente selezionate per evocare l’estetica di quel decennio. I quartieri residenziali con le loro villette identiche e i giardini curati diventano una sorta di gabbia dorata, simbolo di una perfezione solo apparente. Gli interni borghesi, le scuole elementari e gli ospedali pediatrici sono stati ricostruiti con una meticolosa attenzione ai dettagli, mentre la fotografia patinata e satura richiama esplicitamente il cinema di Alfred Hitchcock e Roman Polanski, contribuendo a creare un’atmosfera di paranoia e sospetto.

Trama del film Mothers’ Instinct

La storia ci introduce nelle vite apparentemente perfette di Alice (Jessica Chastain) e Céline (Anne Hathaway). Le due donne non sono solo vicine di casa, ma anche migliori amiche, legate da un rapporto quasi simbiotico e dalla gioia di essere madri di due bambini della stessa età, che crescono insieme come fratelli. La loro esistenza, scandita da routine domestiche, feste in giardino e mariti di successo, scorre serena in un idilliaco sobborgo americano.

Tuttavia, questo equilibrio perfetto si frantuma in un istante. Un pomeriggio, il figlio di Céline muore in un tragico e improvviso incidente, sotto gli occhi impotenti di Alice, che non riesce a intervenire in tempo. Il dolore devasta Céline, ma presto si trasforma in un’ombra sinistra. Il lutto, infatti, cede il passo al sospetto e a una crescente paranoia. L’amicizia tra le due donne si incrina irreparabilmente. Alice inizia a notare dettagli inquietanti nel comportamento di Céline, la cui gentilezza diventa ambigua e i cui gesti appaiono sinistramente calcolati. Il confine tra cordoglio e minaccia si fa sempre più sottile, trascinando Alice in una spirale di paura e senso di colpa. È solo la sua immaginazione o la sua ex amica sta tramando una terribile vendetta?

Spoiler finale

Nel drammatico e agghiacciante finale, la paranoia di Alice si rivela tragicamente fondata. La tensione, accumulata per tutto il film, esplode in un confronto devastante in cui emergono verità nascoste e rancori repressi. Céline, consumata dal dolore e dall’ossessione, mette in atto un diabolico piano di sostituzione. Dopo aver causato la morte del marito di Alice, riesce a farla internare in un istituto psichiatrico, prendendo di fatto il suo posto e crescendo il figlio dell’amica, Theo, come se fosse il suo.

Il finale è volutamente ambiguo e disturbante: l’ultima inquadratura mostra un quadretto familiare apparentemente perfetto, che nasconde un orrore indicibile. Il film lascia lo spettatore con un’amara riflessione: l’istinto materno, privato del suo oggetto d’amore, può trasformarsi in una forza tanto protettiva quanto terrificante e distruttiva.

Cast completo del film Mothers’ Instinct

Il cast riunisce attrici premiate e volti noti del cinema indipendente e mainstream, per interpretazioni di grande spessore emotivo.