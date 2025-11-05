Grande fuga dal Festival di Sanremo 2026. Nonostante manchino ancora svariati mesi alla messa in onda, i motori per la prossima edizione della kermesse sono già accesi e, secondo le indiscrezioni, Carlo Conti starebbe facendo i conti con più di qualche difficoltà nella composizione del cast dei Big.

Festival di Sanremo 2026 grande fuga, chi avrebbe detto di no

La grande fuga dal Festival di Sanremo 2026 si starebbe concretizzando, in primis, per quel che riguarda la composizione del cast dei Big. Pare, infatti, che vi sia più di qualche cantante che avrebbe rifiutato la proposta di calcare il palco dell’Ariston.

La prima sarebbe Angelina Mango, che nella kermesse ha vinto con La Noia e che nelle scorse settimane è tornata alla ribalta con un nuovo album, intitolato Caramé, che ha interrotto un periodo lontana dai riflettori. Altro sogno infranto, per il conduttore, è quello di una seconda partecipazione consecutiva da Big per Olly, che proprio lo scorso febbraio festeggiava il trionfo con la hit Balorda Nostalgia.

Ma l’elenco degli artisti che avrebbero rifiutato la partecipazione alla kermesse includerebbe anche Annalisa, nelle classifiche dei brani più ascoltati grazie a Ma io sono fuoco. Niente da fare neanche per Al Bano: pare che Conti lo volesse ma solamente in coppia con Romina Power. Una proposta, questa, che però non si concretizzerà.

Tiziano Ferro non ci sarà

Fra coloro che dovrebbero partecipare come Big al Festival di Sanremo 2026 ci sono Fulminacci, Alfa, Ermal Meta, Emma Nolde, La Nina e Diodato. Molto probabile anche la partecipazione di Tommaso Paradiso: per l’ex frontman dei Thegiornalisti si tratterebbe dell’esordio assoluto, in gara, alla kermesse. In forse, invece, la presenza di Marco Masini ed Enrico Ruggeri.

I cantanti non dovrebbero essere 26, come annunciato da Carlo Conti nelle scorse settimane, ma di più. Inoltre, rispetto alle scorse edizioni, il cast potrebbe essere annunciato in anticipo: non più a dicembre, bensì alla fine di novembre. Il luogo prescelto sarà, come sempre, il TG1.

Considerando le presunte difficoltà nella formazione del cast dei Big, Carlo Conti starebbe puntando molto sugli ospiti, ma anche su questo versante non mancherebbero le difficoltà. Il conduttore avrebbe provato ad avere, in una delle serate, Tiziano Ferro, che ha da poco pubblico il singolo Fingo&Spingo. Tuttavia, il cantautore avrebbe rifiutato.

Festival di Sanremo 2026 grande fuga, Giorgia e Samira Lui le possibili co-conduttrici

Capitolo co-conduttrici. Carlo Conti, al Festival di Sanremo 2026, potrebbe essere affiancato, sul palco dell’Ariston, dalla cantante Giorgia, attuale padrona di casa di X Factor e lo scorso anno sesta posizionata con il brano La cura. Inoltre, secondo le indiscrezioni, Conti vorrebbe Samira Lui, attuale volto, insieme a Gerry Scotti, de La Ruota della Fortuna. Tuttavia, la notizia del suo possibile coinvolgimento nella kermesse non sarebbe stata presa per niente bene da Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi. Il timore, a tal proposito, è che un coinvolgimento a Sanremo possa rappresentare uno spot per il game della rete competitor.