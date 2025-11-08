Frankenstein film Netflix
8 Novembre 2025
Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, “Frankenstein” è una sontuosa e attesissima produzione originale Netflix, che porta la firma inconfondibile del regista premio Oscar Guillermo del Toro. L’autore, da sempre affascinato dal mondo dei mostri e degli emarginati, offre la sua personale e oscura reinterpretazione del capolavoro gotico di Mary Shelley. Il film reimmagina il mito della Creatura con uno stile visivo potente e una narrazione audace, divisa in due atti distinti: il primo esplora la vicenda dal punto di vista dell’ossessionato scienziato Victor Frankenstein, mentre il secondo adotta la prospettiva della sua tragica Creatura.

Oscar Isaac come Victor Frankenstein e Jacob Elordi come la Creatura in una scena drammatica del film Frankenstein di Guillermo del Toro

Regia, produzione e protagonisti del film “Frankenstein”

La regia e la sceneggiatura portano la firma di Guillermo del Toro, che corona così un sogno coltivato per decenni: dare vita alla sua versione del mostro più umano e incompreso della letteratura. La produzione, di altissimo profilo, è curata da Netflix in collaborazione con Bluegrass Films, Demilo Films e la stessa casa di produzione del regista, Double Dare You, con sede negli Stati Uniti d’America. Il cast stellare riunisce alcuni dei talenti più brillanti del cinema contemporaneo: Oscar Isaac interpreta l’arrogante e tormentato Victor Frankenstein, Jacob Elordi si sottopone a una trasformazione radicale per dare corpo e anima alla Creatura, e Mia Goth presta il volto alla sua sfortunata fidanzata. Accanto a loro, figure del calibro di Christoph Waltz, Felix Kammerer e Charles Dance.

Dove è stato girato?

Per dare forma al suo universo gotico, del Toro ha scelto location suggestive tra Canada, Ungheria e Regno Unito. Le riprese si sono svolte in antichi castelli vittoriani, laboratori ricostruiti con un’estetica macabra, sperduti villaggi rurali, foreste nebbiose e cimiteri monumentali che sembrano usciti da un incubo. La fotografia, affidata al fidato collaboratore Dan Laustsen, richiama esplicitamente le ombre e i contrasti del cinema espressionista tedesco e le atmosfere pittoriche di capolavori come Bram Stoker’s Dracula di Coppola, creando un’esperienza visiva opulenta e terrificante.

Un laboratorio gotico con strumenti scientifici d'epoca, una delle suggestive location del film Frankenstein

Trama del film “Frankenstein”

Il giovane e brillante scienziato Victor Frankenstein (Oscar Isaac), consumato dall’arroganza e dal desiderio di sconfiggere la morte, sfida le leggi della natura e di Dio. Nel segreto del suo laboratorio, assembla parti di cadaveri per creare un essere umano perfetto, a cui infonde la scintilla della vita. Tuttavia, al suo risveglio, la Creatura (Jacob Elordi) si rivela esteticamente mostruosa e Victor, inorridito dal risultato del suo esperimento, la abbandona al suo destino.

La prima parte del film segue la discesa nella follia di Victor, perseguitato dal senso di colpa e dal terrore delle conseguenze delle sue azioni. La narrazione si sposta poi sul punto di vista della Creatura. Inizialmente innocente e infantile, il mostro impara a conoscere il mondo, ma viene costantemente respinto con violenza e crudeltà a causa del suo aspetto. La solitudine e il rifiuto, soprattutto quello del suo creatore, trasformano la sua innocenza in una rabbia profonda e in un disperato bisogno di vendetta. Il film esplora così temi universali come l’abbandono paterno, la solitudine esistenziale, la natura del bene e del male e la disperata ricerca di identità di un essere che non ha chiesto di nascere.

Spoiler finale

Nel drammatico epilogo, la Creatura rintraccia Victor per un ultimo, straziante confronto. Non è solo un duello fisico, ma uno scontro emotivo in cui il mostro rinfaccia al suo creatore tutta la sofferenza patita. Consumato dalla sua stessa ossessione e dalla vendetta della sua creazione, Victor muore. Rimasta sola al mondo, la Creatura, che ha perso l’unico legame che avesse mai avuto, decide di auto-esiliarsi, scomparendo tra i ghiacci desolati dell’Artico per porre fine alla sua esistenza tormentata. Il film si chiude con una malinconica citazione di Lord Byron, che riassume la tragica condizione del mostro: “Così il cuore si spezzerà, eppure spezzato vivrà”.

La Creatura (Jacob Elordi) si allontana in un paesaggio artico desolato nel finale del film Frankenstein

Cast completo del film “Frankenstein”

Il cast riunisce attori premiati e interpreti di grande talento, chiamati a dare vita a personaggi iconici in ruoli intensi e drammatici.

  • Oscar Isaac: Victor Frankenstein
  • Jacob Elordi: la Creatura
  • Mia Goth: Elizabeth Harlander, la fidanzata di Victor
  • Christoph Waltz: Henrich Harlander
  • Felix Kammerer: William Frankenstein
  • Charles Dance: un magistrato
  • David Bradley: un medico
  • Lars Mikkelsen: il padre di Victor
  • Christian Convery: Victor da bambino

