Il film Trust è disponibile per la visione su Sky Cinema Uno. Carlson Young ne cura la direzione, realizzando un intenso thriller psicologico datato 2025. La narrazione si concentra sulla storia di Lauren, una giovane diva di Hollywood interpretata da Sophie Turner, che viene travolta da un violento scandalo mediatico. Cercando rifugio in una baita isolata per sfuggire all’ossessione dei paparazzi e dei social media, scopre in modo drammatico che la solitudine è solo un’illusione. L’uomo di cui si fidava la tradisce, e la sua fuga si trasforma in una disperata lotta per la sopravvivenza.

Regia, produzione e protagonisti del film Trust

La direzione del film è affidata a Carlson Young, una regista che ha saputo creare un’atmosfera di tensione costante e claustrofobica.

La sceneggiatura è stata scritta da Gigi Levangie, che ha sviluppato una trama complessa incentrata sulla fragilità della fiducia.

La produzione è di origine statunitense, distribuita con l’etichetta Sky Original.

I protagonisti principali che animano il thriller sono: Sophie Turner nel ruolo della diva Lauren, Rhys Coiro (Darren), Billy Campbell (Peter), Peter Mensah (Kroft) e Katey Sagal (Loretta Milton).

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente negli Stati Uniti. Le location, scelte principalmente in California, sono state fondamentali per ricreare il rifugio isolato, una baita che si trasforma rapidamente in un luogo claustrofobico e angosciante, teatro della maggior parte della vicenda.

Trama del film Trust

Lauren (Sophie Turner) è una celebre star di Hollywood che, in seguito a un clamoroso scandalo mediatico, decide di allontanarsi dai riflettori, nascondendosi in un rifugio montano lontano da occhi indiscreti. Inizialmente, crede che questo isolamento le permetta di ritrovare la perduta serenità, ma ben presto scopre una verità agghiacciante: non è affatto sola e la persona di cui si fidava ciecamente la tradisce in modo spietato, trasformando la sua vita in un incubo. Di conseguenza, Lauren si ritrova intrappolata in un violento gioco psicologico.

Intanto, è costretta ad affrontare sia criminali spietati che la manipolazione costante di chi voleva approfittare della sua fragilità e vulnerabilità. Nonostante ciò, la sua volontà di sopravvivere la spinge a reagire. Perciò, ogni sua mossa è calcolata per uscire dalla trappola. Poi, la lotta per la libertà diventa una battaglia per la sua sanità mentale. Quindi, il tema della fiducia, una volta tradita, diventa il motore dell’azione. Eppure, il prezzo da pagare per la verità si rivela altissimo. Alla fine, la protagonista deve usare tutte le sue risorse per ribaltare la situazione. Il film esplora la paranoia, il tradimento e il costo della fama in un mondo ossessionato dall’immagine.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del thriller, Lauren riesce a ribaltare con astuzia la situazione a suo favore e a sopravvivere alla trappola mortale. Il prezzo pagato, tuttavia, è altissimo: la sua fuga si rivela essere stata una trappola che la costringe a confrontarsi con la dura realtà della fama. La protagonista capisce che il mondo, violento e spietato, non concede tregua a chi si espone. L’epilogo è amaro, ma segna la sua ritrovata consapevolezza.

Cast completo del film Trust

Il cast riunisce attori di grande intensità drammatica, necessari per sostenere la tensione psicologica del thriller. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi:

Sophie Turner : Lauren Rhys Coiro : Darren Billy Campbell : Peter Peter Mensah : Kroft Katey Sagal : Loretta Milton

