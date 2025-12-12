La programmazione tv per la sera di venerdì 12 dicembre 2025 propone un’offerta che spazia tra talent show, fiction inedite, programmi di inchiesta e film internazionali. Su Rai 1 torna l’appuntamento con il talent show canoro The Voice Senior. Rai 2 trasmette il thriller islandese Operation Napoleon. Rai 3 prosegue con il programma di inchieste FarWest, guidato da Salvo Sottile. Canale 5 propone la fiction in prima visione Io sono Farah. Italia 1 trasmette lo speciale d’inchiesta Le Iene presentano: La Cura. Rete 4 sceglie il programma di cronaca nera Quarto Grado e La7 manda in onda il talk show satirico Propaganda Live.
Stasera in TV venerdì 12 dicembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – The Voice Senior – Stagione 6 Puntata 5
Il talent show è dedicato ai cantanti over 60, con la conduzione di Antonella Clerici. La puntata prosegue con la fase delle audizioni al buio, dove la giuria valuta le voci senza conoscere l’identità dei cantanti.
- Rai 2 – 21:20 – Operation Napoleon (2023)
Thriller islandese tratto dal romanzo di Arnaldur Indriðason. La trama segue una giovane avvocata che si ritrova inaspettatamente coinvolta in un mistero internazionale legato al ritrovamento di un aereo nazista sepolto tra i ghiacci, tra intrighi e segreti militari.
- Rai 3 – 21:20 – FarWest
Il programma di inchieste e reportage è condotto da Salvo Sottile. Vengono proposte nuove inchieste giornalistiche che esplorano le zone d’ombra e i margini del Paese, con un occhio critico sulla legalità.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove, Cielo
- Canale 5 – 21:30 – Io sono Farah – Prima tv
Fiction contemporanea in prima visione che affronta temi attuali come l’identità, il processo di integrazione culturale e i complessi conflitti familiari, in un contesto moderno e multiculturale.
- Italia 1 – 21:20 – Le Iene presentano: La Cura
Speciale d’inchiesta che torna in prima serata, condotto da Gaetano Pecoraro. La puntata si dedica all’approfondimento di temi delicati legati alla sanità e alle nuove frontiere della medicina.
- Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado
Il programma di cronaca nera e casi irrisolti è condotto da Gianluigi Nuzzi. La trasmissione analizza i cold case più discussi, con l’aiuto di esperti e servizi.
- La7 – 21:15 – Propaganda Live
Il talk show che mescola satira politica, reportage d’attualità e momenti musicali è condotto da Diego Bianchi, con ospiti e commentatori fissi.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
Torna il celebre talent show culinario con lo chef Alessandro Borghese.
- Nove – 21:30 – Fratelli di Crozza
Una serata dedicata alla satira e alle imitazioni di personaggi noti, con Maurizio Crozza.
I film di questa sera in TV venerdì 12 dicembre 2025
- Operation Napoleon (Rai 2): Thriller islandese ad alta suspense.
- The Rock (Canale 20): Action cult con le star Sean Connery e Nicolas Cage.
- Hereafter (Iris): Dramma soprannaturale diretto dal maestro Clint Eastwood.
- Io, loro e Lara (Cine34): Commedia con Carlo Verdone.
- Black Hawk Down (Rai Movie): Film di guerra e azione.
I film su Sky venerdì 12 dicembre 2025
- Sky Cinema Uno – Trust (2025)
Dramma contemporaneo che si svolge nel complesso mondo dello spettacolo.
- Sky Cinema Due – Nato il quattro luglio (1989)
Tom Cruise in un classico del cinema sulla guerra del Vietnam, diretto da Oliver Stone.
- Sky Cinema Action – Miami Vice (2006)
Thriller poliziesco con Colin Farrell e Jamie Foxx.
- Sky Cinema Family – Natale a prima vista (2023)
Commedia romantica natalizia e leggera.
- Sky Cinema Fantasy – Pan – Viaggio sull’isola che non c’è (2015)
Avventura fantastica con Hugh Jackman.
- Sky Cinema Sci-Fi – Il regno del pianeta delle scimmie (2024)
Nuovo capitolo della celebre saga di fantascienza.
- Sky Cinema Suspense – Un giorno di ordinaria follia (1993)
Thriller teso e drammatico con Michael Douglas.
- Sky Cinema Romance – Shakespeare in Love (1998)
Storia d’amore e teatro che ha vinto numerosi premi Oscar.
