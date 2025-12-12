La programmazione tv per la sera di venerdì 12 dicembre 2025 propone un’offerta che spazia tra talent show, fiction inedite, programmi di inchiesta e film internazionali. Su Rai 1 torna l’appuntamento con il talent show canoro The Voice Senior. Rai 2 trasmette il thriller islandese Operation Napoleon. Rai 3 prosegue con il programma di inchieste FarWest, guidato da Salvo Sottile. Canale 5 propone la fiction in prima visione Io sono Farah. Italia 1 trasmette lo speciale d’inchiesta Le Iene presentano: La Cura. Rete 4 sceglie il programma di cronaca nera Quarto Grado e La7 manda in onda il talk show satirico Propaganda Live.

Stasera in TV venerdì 12 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – The Voice Senior – Stagione 6 Puntata 5

Il talent show è dedicato ai cantanti over 60, con la conduzione di Antonella Clerici. La puntata prosegue con la fase delle audizioni al buio, dove la giuria valuta le voci senza conoscere l’identità dei cantanti.

Thriller islandese tratto dal romanzo di Arnaldur Indriðason. La trama segue una giovane avvocata che si ritrova inaspettatamente coinvolta in un mistero internazionale legato al ritrovamento di un aereo nazista sepolto tra i ghiacci, tra intrighi e segreti militari.

Il programma di inchieste e reportage è condotto da Salvo Sottile. Vengono proposte nuove inchieste giornalistiche che esplorano le zone d’ombra e i margini del Paese, con un occhio critico sulla legalità.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove, Cielo

Canale 5 – 21:30 – Io sono Farah – Prima tv

Fiction contemporanea in prima visione che affronta temi attuali come l’identità, il processo di integrazione culturale e i complessi conflitti familiari, in un contesto moderno e multiculturale.

Speciale d’inchiesta che torna in prima serata, condotto da Gaetano Pecoraro. La puntata si dedica all’approfondimento di temi delicati legati alla sanità e alle nuove frontiere della medicina.

Il programma di cronaca nera e casi irrisolti è condotto da Gianluigi Nuzzi. La trasmissione analizza i cold case più discussi, con l’aiuto di esperti e servizi.

Il talk show che mescola satira politica, reportage d’attualità e momenti musicali è condotto da Diego Bianchi, con ospiti e commentatori fissi.

Torna il celebre talent show culinario con lo chef Alessandro Borghese.

Una serata dedicata alla satira e alle imitazioni di personaggi noti, con Maurizio Crozza.

I film di questa sera in TV venerdì 12 dicembre 2025

Operation Napoleon (Rai 2): Thriller islandese ad alta suspense.

The Rock (Canale 20): Action cult con le star Sean Connery e Nicolas Cage.

Hereafter (Iris): Dramma soprannaturale diretto dal maestro Clint Eastwood.

Io, loro e Lara (Cine34): Commedia con Carlo Verdone.

Black Hawk Down (Rai Movie): Film di guerra e azione.

I film su Sky venerdì 12 dicembre 2025