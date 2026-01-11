L’adrenalinico film Fast Charlie arricchisce l’offerta di contenuti su Prime Video. Il regista Phillip Noyce dirige questo intenso action-thriller del 2023, basando la sceneggiatura sul romanzo Gun Monkeys dello scrittore Victor Gischler. La pellicola segue le vicende violente e complesse di un sicario professionista. Quest’ultimo, infatti, finisce in una spirale di vendetta inarrestabile dopo che una banda rivale stermina brutalmente la sua organizzazione criminale. Il film mescola abilmente sequenze d’azione frenetiche con l’atmosfera cupa tipica del genere noir moderno.

Regia, produzione e protagonisti del film Fast Charlie

Phillip Noyce firma la regia e impone un ritmo serrato alla narrazione. Le case di produzione Foresight Unlimited e Screen Media Films realizzano il progetto in collaborazione con partner indipendenti statunitensi. Prime Video gestisce la distribuzione esclusiva per il pubblico italiano. Un cast di altissimo livello guida la pellicola: Pierce Brosnan offre una performance carismatica nel ruolo principale. Accanto a lui, il leggendario James Caan regala al pubblico la sua ultima, memorabile interpretazione prima della scomparsa. Morena Baccarin, Gbenga Akinnagbe e Toby Huss completano il gruppo degli attori principali.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente negli Stati Uniti. Nello specifico, lo stato del Mississippi ha ospitato la produzione, con set allestiti tra le città di Gulfport e Biloxi. Inoltre, la città di New Orleans in Louisiana ha fornito scenari urbani e portuali essenziali. Queste location, dunque, creano l’atmosfera decadente e pericolosa che la storia richiede.

Trama del film Fast Charlie

Charlie Swift (Pierce Brosnan) opera come sicario esperto e metodico da molti anni. Attualmente, egli serve con lealtà l’anziano boss Stan (James Caan), una figura paterna oltre che un capo. Tuttavia, la stabilità del loro mondo criminale crolla improvvisamente. Infatti, un gruppo rivale sferra un attacco a sorpresa ed elimina l’intera organizzazione di Stan. Di conseguenza, Charlie rimane l’unico sopravvissuto alla strage. Immediatamente, il protagonista decide di non fuggire. Al contrario, egli pianifica una vendetta spietata per onorare la memoria dei suoi compagni caduti.

Successivamente, Charlie inizia a risalire la catena di comando dei responsabili.

Durante questa missione sanguinosa, egli incontra Marcie Kramer (Morena Baccarin). Lei è l’ex moglie di una delle sue vittime precedenti. Sorprendentemente, Marcie possiede informazioni cruciali e decide di diventare un’alleata inattesa del killer. Pertanto, i due formano una coppia improbabile ma efficace. Nel frattempo, tra sparatorie violente e tradimenti scioccanti, Charlie scopre una realtà inquietante. Inoltre, la verità dietro l’attacco risulta molto più complessa e radicata di quanto egli immaginasse inizialmente. Infine, il sicario deve usare ogni sua abilità per restare vivo mentre i nemici si moltiplicano.

Spoiler finale

Nelle sequenze finali, Charlie raggiunge il vertice dell’organizzazione nemica e affronta il mandante della strage in un ultimo scontro decisivo. Sebbene riesca a compiere la sua vendetta e a eliminare la minaccia, egli comprende una verità amara. La vita violenta che ha condotto non gli ha lasciato nulla di concreto. Tuttavia, il rapporto nato con Marcie gli offre un barlume di umanità e speranza. Il destino del sicario resta quindi sospeso tra una possibile redenzione e l’autodistruzione, lasciando allo spettatore una riflessione sulla natura delle scelte morali.

Cast completo del film Fast Charlie

Il cast riunisce interpreti di grande esperienza nel cinema action e noir, ognuno essenziale per la riuscita del film: