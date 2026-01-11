La programmazione televisiva di stasera in tv lunedì 12 gennaio 2026 presenta un’offerta variegata sui principali canali italiani. Innanzitutto, la serata si apre con l’approfondimento giornalistico di Lo Stato delle Cose su Rai 3. Contemporaneamente, il resto del palinsesto propone grandi titoli cinematografici, show di intrattenimento, serie TV e documentari imperdibili.
Stasera in TV lunedì 12 gennaio 2026, Rai
- Rai 1 – La preside (22:30 – 23:30) – Serie TV. Nell’episodio A ognuno il suo lavoro, Eugenia Liguori combatte con determinazione il degrado dell’Istituto Morano a Caivano. Inoltre, il maresciallo Corsi la sostiene in questa difficile battaglia quotidiana.
- Rai 2 – Il Processo al 90° (23:45 – 01:15) – Sport. Il programma offre un approfondimento calcistico dettagliato. Infatti, gli esperti in studio propongono analisi tecniche, interviste agli ospiti e dibattiti accesi sulla giornata di campionato.
- Rai 3 – Lo Stato delle Cose (21:20 – 00:00) – Intrattenimento. Massimo Giletti conduce la trasmissione che indaga l’attualità politica e sociale. Dunque, il giornalista approfondisce i temi più caldi del momento con inchieste esclusive.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – Quarta Repubblica (21:33 – 00:58) – News. Nicola Porro analizza l’economia e la politica italiana con ospiti in studio e collegamenti esterni.
- Canale 5 – Zelig (21:55 – 00:52) – Intrattenimento. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presentano i migliori comici italiani che si alternano sul palco per regalare risate al pubblico.
- Italia 1 – John Wick (21:29 – 23:40) – Film. Keanu Reeves interpreta un ex sicario leggendario che torna in azione per vendicare un torto personale, scatenando una guerra contro la mafia russa.
- LA7 – Putin – Anatomia di uno Zar (21:15 – 23:15) – Intrattenimento – Prima TV. Il documentario esamina la salita al potere e le strategie politiche del leader russo.
- TV8 – Bruno Barbieri – 4 Hotel (21:35 – 22:50) – Intrattenimento – Prima TV. Lo chef stellato giudica quattro strutture alberghiere che si sfidano per offrire la migliore ospitalità.
- NOVE – Cash or Trash – La notte dei tesori (21:30 – 23:40) – Intrattenimento. I mercanti d’arte valutano oggetti rari e curiosi portati da venditori comuni in questa edizione speciale serale.
I film di questa sera in tv lunedì 12 gennaio 2026
- Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini – Canale 20 (21:11 – 23:37). Un ragazzo scopre la sua natura semidivina e intraprende una missione epica per impedire una guerra tra gli dei greci.
- A Quiet Place – Un posto tranquillo – Rai 4 (21:20 – 22:50). Una famiglia deve vivere nel silenzio assoluto per sopravvivere a misteriose creature che cacciano basandosi sui suoni.
- Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio – Iris (21:18 – 23:49). Il film ricostruisce gli attentati terroristici del 2008 attraverso le storie eroiche del personale e degli ospiti dell’hotel Taj Mahal.
- 500 giorni insieme – Rai 5 (21:23 – 22:55). La pellicola narra una storia d’amore moderna e agrodolce seguendo un ordine temporale non lineare.
- Vento di passioni – Rai Movie (21:10 – 23:25). Brad Pitt e Anthony Hopkins recitano in un dramma epico che coinvolge tre fratelli e una donna nel Montana del primo Novecento.
- Un Natale spettacolare – Rai Premium (21:20 – 23:10). Una donna rievoca il Natale del 1958, quando sfidò le convenzioni per inseguire il sogno di ballare con le Rockettes.
- L’uomo dal cuore di ferro – Cielo (21:15 – 23:30). La Resistenza ceca pianifica l’assassinio del gerarca nazista Reinhard Heydrich in un thriller storico intenso.
- City of Angels – Città degli angeli – La5 (21:22 – 23:38) – Prima TV. Nicolas Cage interpreta un angelo che rinuncia all’immortalità per amore di una dottoressa mortale.
- Non ci resta che piangere – Cine34 (21:00 – 23:21) – Prima TV. Massimo Troisi e Roberto Benigni si ritrovano catapultati nel 1492, dove vivono avventure esilaranti e surreali.
I film su Sky lunedì 12 gennaio 2026
- Dunkirk – Sky Cinema Due (21:15 – 23:05). Christopher Nolan dirige un capolavoro bellico che racconta l’evacuazione delle truppe alleate dalla spiaggia di Dunkerque.
- Al vertice della tensione – Sky Cinema Collection (21:15 – 23:20). Ben Affleck interpreta Jack Ryan, un analista della CIA che deve sventare un complotto nucleare internazionale.
- Wicked – Sky Cinema Family (21:00 – 23:45). Il musical fantasy svela la storia non raccontata delle streghe di Oz prima dell’arrivo di Dorothy.
- Sin City – Sky Cinema Action (21:00 – 23:05). Robert Rodriguez porta sullo schermo l’estetica noir dei fumetti di Frank Miller con un cast stellare.
- Assassinio sull’Orient Express – Sky Cinema Suspense (21:00 – 22:55). Kenneth Branagh dirige e interpreta Hercule Poirot, il quale indaga su un misterioso omicidio avvenuto sul treno più famoso del mondo.
- Vacanze romane – Sky Cinema Romance (21:00 – 23:00). Audrey Hepburn e Gregory Peck vivono una storia d’amore indimenticabile tra le vie della Città Eterna.
- Napoli velata – Sky Cinema Drama (21:00 – 22:55). Ferzan Özpetek dirige un thriller psicologico in cui passione e mistero si intrecciano sullo sfondo di una Napoli esoterica.
- I delitti del BarLume – Il matrimonio di Pasquali – Sky Cinema Comedy (21:45 – 23:20). I vecchietti detective indagano su un omicidio che sconvolge un matrimonio tra la Toscana e la Calabria.
