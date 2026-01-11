Domenica 11 gennaio, Rai 1 propone la seconda puntata di Prima di noi. La fiction è in onda dalle 21:25 e racconta, nella serata odierna, gli anni ’30.

Prima di noi seconda puntata, ascolti deludenti al debutto

Le società che hanno prodotto il titolo sono Rai Fiction e Wildside, appartenente al gruppo Fremantle. La sceneggiatura, tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana, è scritta da Giulia Calenda, Daniele Luchetti e Valia Santella.

Le riprese si sono svolte fra il Piemonte ed il Friuli Venezia Giulia. La prima stagione della serie, che racconta lo sviluppo della famiglia Sartori lungo il ‘900, è composta da cinque puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time domenicale.

Il debutto del 4 gennaio ha deluso dal punto di vista degli ascolti. L’appuntamento ha tenuto compagnia a 2 milioni e mezzo di telespettatori, con una share del 15,5%.

Prima di noi seconda puntata, la trama

La seconda puntata di Prima di noi parte nel 1930. Un anno decisamente molto importante soprattutto per i figli dei Sartori, che stanno crescendo ed iniziano ad affacciarsi al mondo, dovendo fare i conti con nuove amicizie e le prime sfide sociali.

Se Gabriele e Domenico affrontano le difficoltà tipiche dell’adolescenza, vi sono dei problemi all’orizzonte per Maurizio. L’uomo, infatti, finisce nelle grinfie dei fascisti Becchiarutti, che lo ricattano per una diserzione avvenuta oramai diversi anni fa. Il protagonista tenta di resistere, ma quando minacciano i suoi figli non può far altro che cedere e tradire i suoi compagni.

Il vento di guerra soffia in Italia

La seconda puntata della fiction accompagna il pubblico fino alla fine degli anni ’30. I figli Sartori sono a caccia della loro strada mentre Nadia è sempre più intimorita, perché avverte il vento di guerra che soffia intorno a lei. Maurizio, logorato dal senso di colpa per il tradimento passato, ritrova Leone e tenta disperatamente di riconciliarsi con la famiglia. Il destino, tuttavia, è crudele e sembra accanirsi contro il protagonista, che dopo un gesto di altruismo per soccorrere una donna, si accascia nella morsa del gelo.

Prima di noi seconda puntata, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Prima di noi.